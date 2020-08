Brasil já tem à venda um carro elétrico Jornal do Comércio, Automotor, página 22, edição de 21/08/2020). O preço não é para qualquer brasileiro, tem que ser rico mesmo, ou R$ 575 mil. Tenho certeza que haverá quem compre e é bom para o Brasil ter logo esta tecnologia futurista agora. Daqui alguns anos, penso que todos ainda vão ter um automóvel movido a bateria. (Gincarlo Albuquerque, Porto Alegre) Sensacional saber que o, Automotor, página 22, edição de 21/08/2020). O preço não é para qualquer brasileiro, tem que ser rico mesmo, ou R$ 575 mil. Tenho certeza que haverá quem compre e é bom para o Brasil ter logo esta tecnologia futurista agora. Daqui alguns anos, penso que todos ainda vão ter um automóvel movido a bateria. (Gincarlo Albuquerque, Porto Alegre)

Abandono de animais

O Jornal do Comércio de 18/08/2020 noticia que dois filhotes de puma foram resgatados no município de Vacaria em 15/08/2020. Seriam apenas dois filhotes "engraçadinhos", não fossem encontrados fora de seu habitat natural, abandonados, e tal fato constituir crime. Seguramente nossas polícias já iniciaram as investigações para localizar e apurar as responsabilidades. (Paulo Roberto Chedid)

Bovinos

Um registro importante para o assunto. Indenização de bovinos de campo é uma coisa, indenização de bovinos de cabanha, às vezes com mais de 100 anos de genética, é impossível. Genética não se compra, seguro não resolve. Importante que a imprensa aprofunde a análise desse absurdo cometido contra a pecuária gaúcha que não traz nenhuma vantagem, só riscos dramáticos para o Rio Grande do Sul na sua pecuária de excelência. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Vacina

Os meses passam e não temos ainda uma vacina comprovadamente certa para evitar a contaminação pela Covid-19. Enquanto isso, milhares morrem, no mundo são cerca de 800 mil pessoas que faleceram com a Covid-19, aqui no Brasil em torno de 115 mil. Na Gripe Espanhola, em 1918, li que o problema foi mais ou menos o mesmo, quando a vacina chegou a pandemia já havia matado muita gente. No mais, é esperar que a pandemia acabe ou diminua bastante. É a única esperança, por enquanto. (Maria Luiza P. Lorenzoni, Porto Alegre)