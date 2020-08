entrevista sobre investimentos com Nathalia Arcuri Jornal do Comércio). Falar em como investir - se tiver algum dinheiro sobrando no meio da pandemia... - foi uma boa ideia. Segundo a entrevistada, ela diz que dinheiro não deve ser guardado, mas, sim, investido. Acontece que para o cidadão comum, que vive de rendas baixas, do pequeno comércio, trabalhando em casa ou só com salário, fica difícil isso, quando até a caderneta de poupança está rendendo menos que a inflação neste ano de 2020. Dizem que muitos estão entrando na aplicação de risco, caso da Bolsa de Valores. Também penso ser de risco, pois as ações podem baixar ou subir por diversos motivos. É um problema para aqueles que vivem de salários, o que fazer com sua pequena economia. (Pedro Juvenal, Porto Alegre) Bem interessante a(caderno GeraçãoE, edição de 13/08/2020 do). Falar em como investir - se tiver algum dinheiro sobrando no meio da pandemia... - foi uma boa ideia. Segundo a entrevistada, ela diz que dinheiro não deve ser guardado, mas, sim, investido. Acontece que para o cidadão comum, que vive de rendas baixas, do pequeno comércio, trabalhando em casa ou só com salário, fica difícil isso, quando até a caderneta de poupança está rendendo menos que a inflação neste ano de 2020. Dizem que muitos estão entrando na aplicação de risco, caso da Bolsa de Valores. Também penso ser de risco, pois as ações podem baixar ou subir por diversos motivos. É um problema para aqueles que vivem de salários, o que fazer com sua pequena economia. (Pedro Juvenal, Porto Alegre)

Reportagem Cultural

matéria sobre a música missioneira de Larissa Buchard São inegáveis o mérito e o interesse da(Caderno Viver, edição de 14/08/2020 do Jornal do Comércio). Entretanto, induz o público a erro ao citar diversas vezes, sem as devidas observações, a suposta existência de uma República Guarani. Este termo tem origem no livro clássico do abade suíço Clovis Lugon A República Comunista Cristã dos Guaranis, dos anos 1970. Embora gozassem de certa autonomia, as Missões Jesuíticas sempre estiveram vinculadas à Espanha e foram uma forma inteligente de ocupar territórios frente à ameaça lusa. (Henrique de Freitas Lima, cineasta)

