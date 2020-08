Vacinação contra febre aftosa

deixará de ser usada Jornal do Comércio, página 11, edição de 12/08/2020). Não podemos ter dúvidas de que as medidas apresentadas para a decisão não serão aplicadas e, muito menos, efetivas. Vírus, todos, inclusive os que atacam os humanos, só são combatidos com vacinas. Será que há dúvida, no momento em que o mundo busca uma vacina para o coronavírus? Mais ainda, como atacar um vetor poderoso, o javali, que infesta nossos campos? É uma pena, nossa pecuária indo de vento em popa e uma medida dessas poderá se tornar catastrófica. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural) Um grande e dramático erro cometido contra a pecuária gaúcha! Vacina da aftosa, eficiente e tranquilizadora para o produtor,, página 11, edição de 12/08/2020). Não podemos ter dúvidas de que as medidas apresentadas para a decisão não serão aplicadas e, muito menos, efetivas. Vírus, todos, inclusive os que atacam os humanos, só são combatidos com vacinas. Será que há dúvida, no momento em que o mundo busca uma vacina para o coronavírus? Mais ainda, como atacar um vetor poderoso, o javali, que infesta nossos campos? É uma pena, nossa pecuária indo de vento em popa e uma medida dessas poderá se tornar catastrófica. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Suspeição de Moro

Inocentar o ex-presidente Lula (PT) de todas acusações, a partir da suspeição dos julgamentos do ex-juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato poderá abrir um precedente para anular quase todas, senão todas, as ações investigativas que culminaram com prisões e retorno dos bilhões de reais/dólares buscados no exterior e do Brasil, relativos aos roubos, desvios e corrupções, entre políticos e empresários corruptores confessos pelas delações premiadas. Aliás, a sociedade brasileira quer saber a serviço de quem e quais os interesses que estão por trás desses movimentos anti Lava Jato? (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Preconceito

O motoboy Matheus Pires foi alvo de um ataque racista condenável, triste mesmo. Como a situação foi filmada e teve muita repercussão, o adolescente acabou tendo solidariedade e ganhou mesmo uma possante motocicleta, dada por Douglas Nascimento e o humorista Matheus Ceará. O apresentador de tevê Luciano Huck prometeu também uma moto (que também já deu), mas os primeiros doadores disseram que fosse de passeio, eis que a que deram ao rapaz é potente e para ele entregar suas encomendas. Um belo exemplo. A pandemia está mostrando o lado bondade de tantos brasileiros. (Marcia B. Paseil)

A Guerra dos Morcegos

A Guerra dos Morcegos foi um projeto da Segunda Guerra Mundial, mas reflete nos tempos que convivemos com filmes enlatados, sem conteúdo, pregando o predadorismo de insetos ou animais. O resultado desse terrorismo virtual, que durante décadas subestimou a capacidade da natureza a das espécies, está dando resultado hoje, onde um vírus produz uma guerra mundial sem projéteis ou canhões. Uma derrota constrangedora até para as potências que muitas décadas prosperaram com guerra e matança sem respeitarem países, governos ou povos, e hoje veem seus filhos morrerem silenciosamente e precocemente sem terem uma solução de prevenção definitiva. E a tecnologia mostra-se inócua diante do inimigo oculto e estranho como a Covid-19. (Marcelino Pogozelski, presidente do Sintran)