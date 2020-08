Abre e fecha 

abertura do comércio e dos restaurantes que estavam na bandeira vermelha Jornal do Comércio, página 5, edição de 05/08/2020). Os comerciantes aproveitaram e reabriram, o público foi às ruas para comprar. Afinal, o Dia dos Pais seria no domingo, dia 09/08. Mas, que decepção! No sábado, tudo fechou e não abriu no domingo. Assim, é um problema ter loja aqui na Capital, como eu. (Itamara Carvalhaes, Porto Alegre) No dia 5 de agosto, o governador Eduardo Leite liberava ano modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, Porto Alegre também (, página 5, edição de 05/08/2020). Os comerciantes aproveitaram e reabriram, o público foi às ruas para comprar. Afinal, o Dia dos Pais seria no domingo, dia 09/08. Mas, que decepção! No sábado, tudo fechou e não abriu no domingo. Assim, é um problema ter loja aqui na Capital, como eu. (Itamara Carvalhaes, Porto Alegre)

Fraudes

Incrível o número de fraudes por conta das aquisições, sem tomada de preços e concorrências, para materiais necessários no combate à Covid-19. Investigações têm identificado ligações entre as empresas que participaram de processos em São Paulo e outros estados. Empresas contratadas com superfaturamento nas compras não tinham qualquer experiência ou capacidade técnica e operacional para a confecção dos produtos. Parece que a corrupção está no DNA de muita gente. (Lauro Slaviero, Porto Alegre)

Altura do prédios

Porto Alegre não deveria seguir o exemplo de outras capitais brasileiras e, muito menos, de cidades do exterior, permitindo que sejam construídos edifícios com 25, 30 e até 40 andares, às vezes até mais. Isso só traz ajuntamento de pessoas e veículos, é um problema de acesso e enfeia o visual da cidade. Até 15 andares penso que estaria de bom tamanho, no caso, de altura, mais não é preciso, até porque aí, em consequência, haveria expansão e valorização de outras áreas e bairros da cidade. E também não deveria deixar demolir casas antigas, com muito estilo e que trazem muitas recordações e lembram outras épocas. Tanto é assim que há grupos que colocam fotos pelo WhatsApp mostrando casarões de até mais do que 110 anos, em que muitos dizem gostar até de ter vivido nessas épocas. (Marina P. Batista, Porto Alegre)

Pontes no Dilúvio

Já que o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) encomendou a modernização ampla de toda a iluminação de Porto Alegre, sugiro que mande também renovar ou recolocar a iluminação nas pontes da avenida Ipiranga, em cima do, para mim, sempre Arroio Dilúvio, oficialmente também Ipiranga. As pontes são bonitas e foram construídas quando da canalização do arroio, e que antes desaguava lá onde está a Ponte dos Açorianos, construída pelo Duque de Caxias, muito bem recuperada há pouco tempo e tendo até um lago com chafariz. Bem claras e com luminárias novas e fortes, as pontes seriam uma atração de Porto Alegre. E, se não for pedir demais e ser taxada de imitadora subserviente de europeus, por que não colocar grades em algumas para que nelas os casais enamorados coloquem cadeados com juras eternas de amor, como existem em Paris? Fica a sugestão. Para mim, Porto Alegre é mesmo demais! (Giselda B. Bretanha)