Volta das academias

Em relação à matéria "" (, página 5, 10/08/2020), é incrível que, depois que os vereadores de Porto Alegre aprovaram a abertura do processo de impeachment do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), ele resolve atender ao pedido, mais que correto do comércio para abertura. Fique em casa e não tenha comida para por na mesa não dá. (Cristiano Miranda)

Começo de Conversa

Muito boa a coluna de Fernando Albrecht,, edição de 06/08/2020 do Jornal do Comércio, sobre as características de quem é de esquerda ou direita em relação ao posicionamento perante a Covid-19. Dentro deste quadro, o STF inteiro, mais o governador Eduardo Leite (PSDB), e principalmente o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), são claramente de esquerda. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul/RS)