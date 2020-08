Investimento gaúcho

Screw avança na internacionalização e na expansão dos negócios Jornal do Comércio, página 15, edição de 06/08/2020). Parabéns a esta empresa que trabalha pelo avanço da economia do nosso país, gerando muitos empregos na região. (Newton Burity Alves Junior) " (, página 15, edição de 06/08/2020). Parabéns a esta empresa que trabalha pelo avanço da economia do nosso país, gerando muitos empregos na região. (Newton Burity Alves Junior)

Dia dos Pais

liberou as atividades até domingo Penso que esse Dia dos Pais será uma amostra segura sobre se estamos, ou não, recomeçando as atividades comerciárias em Porto Alegre (Jornal do Comércio, página 9, edição de 05/08/2020). A prefeitura, por conta da data tão festiva, ainda que perca para o Dia das Mães, com razão, e para o Natal. Mas espero que a pandemia comece a dar uma parada e, depois, a dar para trás. Que assim seja, se Deus quiser! (Valquíria Pensatti, Porto Alegre)

Queiroz

Impressionante como parte da imprensa fica em cima de Fabrício Queiroz, na expectativa de conseguir alguma acusação, segundo penso, contra o presidente Jair Bolsonaro. Antes e por tabela, com seu filho e hoje senador Flávio Bolsonaro (Rep-RJ). Temos gente torcendo para que se encontrem deslizes criminosos e, outros, a maioria, não querendo ou julgando que não há falcatruas. Até quando vamos ficar nessa procura, enquanto pessoas morrem diariamente pelo coronavírus? (Jandir Outeiral)

Reforma tributária

Dois projetos de iniciativa parlamentar, um na Câmara dos Deputados, outro no Senado, à espera de um terceiro vindo do Poder Executivo. Este já acenou com proposta, necessária, de simplificação, unindo espécies de tributos, já que na atualidade o sistema é extremamente complexo. A verdadeira proposta de reforma tributária é aguardada com enorme expectativa, posto que, em regra, não de agora, sempre pensamos em pagar menos, pois exacerbadamente tributados, enquanto o Executivo pensa em arrecadar mais. Aí que se hospeda, digamos, o perigo! De tal sorte, então, que estamos apreensivos. Se em épocas normais é assim, imaginemos em momento como o atual, em que a quebradeira dos entes públicos é generalizada. Resta-nos acreditar que a sensibilidade dos gestores gere a compreensão de que a sociedade está em situação tremendamente aflitiva, não podendo ser mais onerada a qualquer título com tributo. A reconstrução, para criar empregos e manter as máquinas públicas, que reduzam os custos de manutenção, é o caminho já sendo arquitetado pelo sofrido contribuinte. Simplificação sim, aumento não! (Jorge Lisbôa Goelzer, advogado, Erechim/RS)