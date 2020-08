Jornal do Comércio, página 21, edição de 04/08/2020). Ali está sendo construída a maior pista de skate da América Latina É muito boa a notícia de que novo trecho de revitalização da Orla do Guaíba ficará pronto ainda em 2020 (, página 21, edição de 04/08/2020). Ali está sendo construídae que poderá atrair eventos até internacionais. Porto Alegre precisava mesmo de obras para atrair os de fora e dar alento, lazer e mais esportes, fora do futebol, que é a mesmice de sempre, para os daqui, da cidade, que têm poucas opções de lazer, ainda mais flagrante com a pandemia e o isolamento forçado em casa. É uma grande iniciativa. (Júlio Chagas)

Pensar a cidade

coluna Pensar a cidade Parabéns ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), pela iniciativa de beneficiar 11 mil famílias com a construção de banheiros (, Jornal do Comércio). Saneamento básico é fundamental à saúde da população e, pelo visto, são milhares que ainda não têm um banheiro, algo tão natural para quase todos os demais porto-alegrenses e gaúchos em geral. Que a iniciativa gere outras parecidas e que tenha apoio sempre, pelo bem de todos nós. (Marcela Tavares Ferreira, Porto Alegre)

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro não faz bem, nem para economia e nem para saúde. Temos mais mortes, falências e desemprego. Para economia e para a saúde a receita é cloroquina e vermífugo, e manda o povo voltar ao trabalho, pouco se importando com as mortes e falências. Não melhora a economia e continuam as mortes. Teria a obrigação em elaborar um plano econômico para enfrentar o confinamento social imposto pelo estado de calamidade pública, e apresentar políticas que beneficiem os setores econômicos afetados pela profunda crise. Nem se solidariza com as famílias dos que morreram, nem valoriza os profissionais de saúde e muito menos tem competência de propor medidas que recuperem a economia falida. (Paulo Mendes Filho, economista e fotógrafo, Arambaré/RS)

Dia dos Pais

O Dia dos Pais originou-se na Babilônia, há mais de 4 mil anos, quando um jovem fez um cartão em argila para presentear o seu pai, desejando-lhe sorte e saúde. No Brasil, essa data é comemorada no segundo domingo do mês de agosto, mas em cada país é celebrado em uma data diferente. Como bem se sabe, os filhos, principalmente na infância, presenteiam seus progenitores, com o intuito de demonstrar ainda mais o carinho e a gratidão que sentem por eles. A fim de tornar essa data ainda mais especial, os professores promoviam diversas atrações para que os pequenos pudessem homenagear seus pais na escola. Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Ser pai é plantar e criar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. Feliz Dia dos Pais! (Danilo Guedes Romeu)