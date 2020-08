Comédia à brasileira", relembrando a trajetória do inesquecível Oscarito Jornal do Comércio, Panorama, edição de 04/08/2020). Marcou a juventude e os adultos dos anos 1940 até os anos de 1960, com suas comédias sensacionais. Aqui em Porto Alegre, se não me engano, seus filmes passavam no cinema Capitólio, hoje o único sobrevivente de rua na Capital, onde se via os filmes dele e também na dupla impagável com o também espetacular Grande Otelo. Com a lembrança pelos 50 anos da sua morte, bem que as tevês poderiam passar antigos sucessos deles na Atlântida Filmes. (Lindomar Pedroso de Albuquerque Novais, Porto Alegre) Muito boa a matéria ", Panorama, edição de 04/08/2020). Marcou a juventude e os adultos dos anos 1940 até os anos de 1960, com suas comédias sensacionais. Aqui em Porto Alegre, se não me engano, seus filmes passavam no cinema Capitólio, hoje o único sobrevivente de rua na Capital, onde se via os filmes dele e também na dupla impagável com o também espetacular Grande Otelo. Com a lembrança pelos 50 anos da sua morte, bem que as tevês poderiam passar antigos sucessos deles na Atlântida Filmes. (Lindomar Pedroso de Albuquerque Novais, Porto Alegre)

Comércio fechado

Não tem jeito de a prefeitura e os comerciantes de Porto Alegre entrarem em um acordo sobre a abertura do comércio na cidade. Agora, o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) fez uma proposta, para que a construção civil e a indústria abram e fechem. Isso não resolverá qualquer problema da Covid-19. Estabelecimentos estão fechando e desempregando, o que é muito grave nesta pandemia que não acabará tão cedo. (Ruth B. de Oliveira)

Zona Sul

Com o fechamento da orla do Guaíba, no fim de semana os porto-alegrenses só tiveram a opção de Ipanema para pegarem um sol e respirarem ar puro fora das suas moradias. Muita gente ficou surpresa com a quantidade de pessoas na Zona Sul, mas era o mais do que previsível. (Nelson Rocha)

Acordos

Agora sabemos que políticos em atuação podem fazer acordos com a Justiça, desde que homologados pelo Supremo Tribunal Federal, conseguindo escapar de penas maiores. Acontece no caso da não declaração de recursos para campanhas eleitorais usando o caixa-2. Depois ficam bravos quando ladrões de galinha reclamam por serem presos sem poderem fazer qualquer acordo no Brasil. (Jair B. Cunhatelli, Porto Alegre)