Dizem que uma fotografia vale por mil palavras, mas isso no meio jornalístico, pelo menos quando eu estava trabalhando na mídia. Pois vejo, com satisfação, que o Jornal do Comércio, Caderno Viver, edição de 31/07/2020, fez boa matéria sobre a fotografia, com diversos ângulos de profissionais ("Fotógrafos gaúchos de diferentes gerações mostram suas formas de retratar", Reportagem Cultural). Além disso, tenho gostado das fotos de Luiza Prado, no JC, que tem mostrado, com eficiência das suas lentes, a placidez, o vazio e a calmaria da Rua da Praia, em meio à pandemia que brecou quase tudo em Porto Alegre. (Ana Maria C. Camboim, jornalista)

Fotografia no RS II

Excelente panorama de fotógrafos do Rio Grande de hoje em dia (Reportagem Cultural, JC, 31/07/2020). Vou repassar o link aos meus colegas de mestrado em Jornalismo na universidade. Sensacional. (Jaques Brand)

Casas em Bagé

O presidente Jair Bolsonaro veio ao Estado para inaugurar em Bagé 1.164 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida (Jornal do Comércio, 31/07/2020). Não foi ele quem iniciou, mas teve a honradez de manter e, agora, entregar a construção. Ora, se não atentaram, reafirmo: são 1.164 moradias para quem ainda não tinha. Se em Porto Alegre e outros municípios do Rio Grande do Sul forem inaugurados módulos iguais a este até o final do atual governo, com certeza estaremos bem próximos de acabar com o déficit do setor. Parabéns! (Silvio F. Mensatto)

Futebol

Pronto, o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) voltou atrás e permitiu jogos da dupla Grenal. Porto Alegre ficou salva do coronavírus, após a rodada do final de semana. Não temos mais problemas, o futebol, está de volta. Era só o que interessava. Tudo resolvido, certo! (Bruna Sotero Hentske)