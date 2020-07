Pacote dos Estados Unidos

Enquanto tem gente que fica só criticando os gastos e o déficit do governo federal - boa parte por conta do auxílio emergencial às pessoas e recursos às empresas, aos estados e municípios, casos do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre - os Estados Unidos lançaram pacote de US$ 1 trilhão com incentivos (Jornal do Comércio, página 7, edição de 28/07/2020). Essa quantia é maior do que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O governo federal nosso está fazendo um bom trabalho de apoio. O problema é que só criticam o uso da cloroquina pelo presidente Bolsonaro e que ele não usa máscara. Não enxergam o que de bom foi feito para auxiliar aos necessitados do Brasil. (Marcos Ventura)

Economia em queda

Temos muitas críticas aos governos federal, aqui do Rio Grande do Sul e ao de Porto Alegre. A economia, além da saúde, com mortes e mais mortes, está sendo atacada impiedosamente. Mas, agora foi noticiado que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos caiu quase 33 por cento nos últimos meses. Tal queda é pior do que as que ocorreram na Grande Recessão e após a II Guerra Mundial. Como o Brasil ficaria de fora deste problema que é mundial, mesmo com as medidas tomadas, é impossível. Aqui, o PIB deve cair em torno de 6%. Os mais pobres estão recebendo auxílio emergencial que tem sustentado muitas famílias. Isso, agora, é que interessa. (Romualdo Gomes, Porto Alegre)

Lava Jato

A Operação Lava Jato ganhou repercussão internacional e colocou o Brasil em uma situação boa. Mas, agora parece que há muitos interessados em acabar com ela, pois, segundo consta, ainda poderá incomodar alguns políticos e empresários que saíram da linha correta em troca ou para ganhar muito dinheiro. Temos que apoiar a Lava Jato sempre, e que continue a combater a corrupção no Brasil impregnado por ela. (Telmo Campos de Miranda, Porto Alegre)