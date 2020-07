coluna Pensar a cidade Jornal do Comércio, edição de 29/07/2020). Parabéns por esta iniciativa, desta forma, este lixo terá destino certo gerando a reciclagem correta! (Rosangela Blumenthal Sequeira) Startup cria solução para o descarte de resíduos da construção civil em Porto Alegre (, edição de 29/07/2020). Parabéns por esta iniciativa, desta forma, este lixo terá destino certo gerando a reciclagem correta! (Rosangela Blumenthal Sequeira)

Pensar a cidade II

Maravilha de projeto dessa startup, esse é o futuro! Atenção arquitetos, engenheiros, empreiteiros e construtoras, se liguem! (Marcelo Barbosa)

Febre aftosa

Mais uma doença viral muito mal administrada pelo poder público. Hoje a aftosa está sob controle, utilizando uma vacina altamente efetiva. Não é que querem tirar a tranquilidade dos pecuaristas! Não existe nenhuma vantagem para a medida, somente riscos imensos. Não controlam o vírus que ataca os humanos e querem controlar o que ataca os animais? É muita pretensão e irresponsabilidade com o patrimônio alheio. Achar que comprando carros e contratando pessoas tudo está resolvido é mostrar um despreparo completo para gerir um assunto de tamanha relevância. Até agora, não vi ninguém dizer o que será feito para controlar o javali - porco do mato - invasor do Estado e grande vetor da febre aftosa. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Bandeiras

mais de 60% da população do Rio Grande do Sul têm restrições Está todo mundo reclamando das bandeiras em que regiões do Rio Grande do Sul foram colocadas. As bandeiras podem e estão restringindo atividades importantes em cidades gaúchas, por decisões locais também, porém temos as reclamações dos prefeitos e entidades representativas do comércio e serviços. No Jornal do Comércio, página 5, edição de 28/07/2020, fiquei sabendo quepor conta de estar na bandeira vermelha. Isso está paralisando muitas atividades. Resultado negativo só saberemos quando a pandemia der uma trégua, o que não está fácil, até esta semana. (Arthur Leôncio de Bragança, Bagé/RS)

Refinarias

Qual a razão de ser de estatais no desenvolvimento do Brasil? Quando estourou a Covid-19, reclamaram que tudo aqui é caro, que se importa de tudo devido ao custo Brasil. Quais insumos entram no custo Brasil: mão de obra, juros, logística, energia elétrica, transporte (derivado de petróleo), impostos etc. Petrobras e Eletrobras foram criadas para alavancar a indústria, fornecendo energia ao menor custo possível. Estão querendo vender refinarias. Esquecem que foi com o resultado das refinarias que a exploração foi conquistada. As refinarias estão trabalhando na tangente. Mas esta situação foi planejada por pessoas que assumiram a direção da Petrobras. (Carlos Humberto Furlan, petroleiro)