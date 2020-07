Feira do Livro digital

Feira do Livro de Porto Alegre será realizada totalmente em formato digital Jornal do Comércio, 22/07/2020), ter essa opção do e-commerce é fundamental atualmente. Enquanto na Amazon se compra com um clique, comprar nas livrarias locais é mais do que um ato de resistência: necessita de persistência. (Walter Souza) Em relação à matéria "" (Contracapa,, 22/07/2020), ter essa opção do e-commerce é fundamental atualmente. Enquanto na Amazon se compra com um clique, comprar nas livrarias locais é mais do que um ato de resistência: necessita de persistência. (Walter Souza)

Lockdown

Palavra do Leitor, edição de 21/07/20 Concordo com a opinião da leitora Suzana Klein (Jornal do Comércio,). Fecharam tudo cedo demais, afinal ainda era verão! E todos sabiam que o problema viria no inverno. Deveria ter sido feito o isolamento vertical e deixado o horizontal para quando fosse mais necessário! Quanto aos leitos de Porto Alegre, estes deveriam ser destinados aos pacientes da Capital, afinal, o STF decidiu dar autonomia para os prefeitos do Interior tomarem as providências em seus respectivos municípios. Não é justo que paguemos por isso, afinal também somos um município, e muito populoso! (Jane Dornelles)

Vacinas

Todos esperam que as vacinas que estão sendo experimentadas aqui no Brasil e vindas de fora surtam efeito. O Brasil tem mais do que 200 milhões de habitantes e esse vírus é um pesadelo que ninguém merece ter. Espero que os governos consigam, quando as vacinas forem aprovadas totalmente, imunizar a população em geral. (Mário Fontes de Albuquerque)

Carlos Chagas