Crédito difícil  

Jornal do Comércio, edição de 10/07/2020 ). O dinheiro não está chegando mesmo aos que mais necessitam. O governo tem que dar uma solução, os bancos querem entregar dinheiro aos que mais podem não precisar, tantas as formalidades. (Jairo Ildebrando de Marquez, Santa Maria/RS) Os bancos têm muito dinheiro para emprestar, mas as exigências são muitas e os pequenos empresários ou os microempreendedores não conseguem a liberação. Senti isso e vejo que não sou só eu ().

Empresas&Negócios

Sem público há 120 dias por pandemia, crise desafia até ícones da cena cultural Gostei muito da leitura do texto "" (Reportagem Especial, caderno Empresas&Negócios, Jornal do Comércio, 13/07/2020). Gostaria que tivessem acrescentado a Casa de Cultura Mario Quintana, para o público também tomar conhecimento da situação deste grande centro cultural de Porto Alegre. (Luciana Pinto)

Reportagem Cultural

matéria sobre a grande Lila Ripoll Parabéns pela bela(Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 10/07/2020). (Carlos Roberto Da Costa Leite)

Limpeza pública

Quando tanto se elogia, com muita razão, os servidores da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, lembro dos trabalhadores da limpeza urbana. Diariamente, vejo eles em diversas ruas e avenidas de Porto Alegre, realizando seu trabalho de maneira tranquila, sem problemas. Isso é importante para a cidade. Com lixo esparramado, doenças podem ser transmitidas. A eles, desejo felicidades e que continuem livres do coronavírus. (Cecília Cerqueira Campos, Porto Alegre)

Ar puro

Socados em casa há mais de 100 dias, eu e meu marido não podemos mais ir a uma praça ou parque apanhar sol, mesmo usando máscaras e ficando longe das pessoas. É um martírio para quem, como nós dois, tem mais do que 70 anos. É errado proibir as pessoas de caminhar um pouco, pegar ar puro e sol, o que não entendo, nem ele nem eu. Até quando? (Grazi Antunes, Porto Alegre)

Rachadinhas

Mesmo que o modelo de rachar o dinheiro recebido como assessor de parlamentar, um cargo em comissão (CC), seja algo considerado que exista em muitos parlamentos, só se vê notícia que envolve o senador Flávio Bolsonaro (REP-RJ), filho do presidente. Devolver parte de um bom salário para ajudar campanha eleitoral de quem o contratou, segundo noticiado, também ocorre no Rio Grande do Sul. Se a devolução é de comum acordo, isso, para mim, não é crime. (Izalda Gomes Beatrice de Miranda, Farroupilha/RS)