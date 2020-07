Trinta anos sem Cazuza, principal figura do rock nacional nos anos 1980 Jornal do Comércio, 07/07/2020), para lembrar de um artista que deveria ser mais conhecido pelas novas gerações. (Mariana Baptistella) Belíssimo o texto "" (Panorama,, 07/07/2020), para lembrar de um artista que deveria ser mais conhecido pelas novas gerações. (Mariana Baptistella)

Fernando Albrecht

O discípulo de Sócrates, Xenofonte, disse que o elogio é "o som mais doce de todos". Por isso gostaria de parabenizar o colunista Fernando Albrecht (Começo de Conversa, página 3 do Jornal do Comércio) pelo seu trabalho de décadas como exemplar jornalista, que me entusiasma todas as manhãs ao abrir o jornal e encarar o dia que vem pela frente com bom humor, informação e entusiasmo, contagiado pela sua estupenda sabedoria no uso das palavras. A melhor coluna da imprensa brasileira. (Jásser Panizzon, presidente da CDL de Flores da Cunha/RS)

Jaime Cimenti

Jornal do Comércio, observei a linha imparcial, clara, objetiva, inteligente com que seus jornalistas oferecem informações ao público leitor. Isso é jornalismo de qualidade, feito com respeito, com o objetivo de noticiar. Sobre o tema, o colunista Jaime Cimenti escreveu, e com que lucidez o fez ( coluna Livros, caderno Viver Leio bastante livros, jornais e assisto noticiários das tevês. Ando saturado com o tipo de jornalismo que estão fazendo grandes redes midiáticas do centro do País. Após leituras diárias do, observei a linha imparcial, clara, objetiva, inteligente com que seus jornalistas oferecem informações ao público leitor. Isso é jornalismo de qualidade, feito com respeito, com o objetivo de noticiar. Sobre o tema, o colunista Jaime Cimenti escreveu, e com que lucidez o fez (, Jornal do Comércio, edição de 06/06/2020). (Clóvis Medeiros, aposentado)

Saúde e economia

Dissociar saúde e economia é algo que merece uma reflexão. Existe saúde sem recursos? De onde vem os recursos para a saúde? O que foi feito até agora para melhorar o Sistema Único de Saúde? O que a economia gera de recursos importantes para a saúde e, principalmente, para a alimentação das pessoas? Espero que nossos representantes reflitam e tomem decisões com sapiência, a fim de que após a pandemia de Covid-19 não tenhamos a pandemia da sobrevivência. (Bruno Pedro Rech, empresário/contador, Sarandi-RS)

Alagamentos

Além do frio, do coronavírus e do isolamento, agora temos que enfrentar as cheias decorrentes da chuvarada que mantém Porto Alegre em alerta há dias. É muita coisa chata chegando ao mesmo tempo. O que nós, os moradores desta cidade, fizemos para merecer, ao mesmo tempo, tantos dissabores? Está demais. Basta! (Natália Gomes de Sá, Porto Alegre)

Correção

Em relação à matéria sobre a Unicred/RS no caderno especial Cooperativismo (Jornal do Comércio, 03/07/2020), a agência inaugurada em janeiro foi aberta em Recife (PE), e não em Santa Maria, como foi publicado.