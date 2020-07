Expointer cancelada

cancelamento da Expointer, em Esteio Jornal do Comércio, edição de 03/07/2020). É uma pena que isso aconteça, pois daria muito ânimo para o pós-pandemia aqui no Estado. Só espero que a economia aguente tantos problemas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. (Marco Antônio R. Vilalba, Bagé/RS) A cada dia vêm-se mais e mais motivos para deplorar o que está acontecendo com a economia gaúcha. Agora chegou a vez do, motivo de orgulho para todo o Estado e uma das maiores do mundo (, edição de 03/07/2020). É uma pena que isso aconteça, pois daria muito ânimo para o pós-pandemia aqui no Estado. Só espero que a economia aguente tantos problemas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. (Marco Antônio R. Vilalba, Bagé/RS)

Mercado Público

O fechamento do Mercado Público de Porto Alegre, que existe há 150 anos, me traz algumas boas recordações de quando minha saudosa mãe lá me levada sempre que queria algumas especiarias para festas na nossa casa, fosse aniversário ou qualquer outra data, como Natal e Ano-Novo. Anos depois, adulto, ainda ia no Mercado Público para saborear um sorvete com nata batida na Banca 40. Bons tempos. Mas a doença obrigou ao fechamento, uma pena, mesmo entendendo o motivo principal. (Ivan B. Cirio)

Isolamento social

Isolamento social supera 61% em Porto Alegre no domingo Em relação à matéria "" (Jornal do Comércio, 07/07/2020), estava chovendo domingo. Por isso o percentual alto de isolamento. (Ana Beatriz Mansur Ungaretti, Porto Alegre)

Indisciplina

A indisciplina de porto-alegrenses quanto às medidas de prevenção à Covid-19 deixam muitos, como eu, perplexos. Por que não obedecer recomendações sanitárias, evitando ir à orla do Guaíba e praças, como a da Encol, lotada nos fins de semana com sol? Isso evitaria que a moléstia se expandisse ainda mais, como está ocorrendo. É mesmo chato ficar quase 100 dias confinado pela quarentena, mas ninguém aponta outra solução, não é mesmo? (Marília Gonçalves)

Valores

Tenho vontade de seguir o que recomenda meu historiador preferido, Sérgio da Costa Franco, em sua recente obra "Em cena os presidentes da República - de Deodoro a Bolsonaro" (Edigal, 2020). Em determinado ponto, ele diz: "A consciência de historiador me ordena que não emita juízos de valores sobre Jair Bolsonaro antes do término do seu governo". Respeito o mestre, mas não espero. Explico: completamos mais de 100 dias do primeiro diagnóstico do coronavírus no Brasil. Chegamos a um acumulado superior a 60 mil mortos no Brasil. Bolsonaro foi o primeiro a dizer que se tratava de "uma gripezinha". A maioria do povo brasileiro é inculta. Acredita em tudo que vê na televisão e ouve no rádio. Assim, os cuidados que prefeitos e governadores pregam no sentido de ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel e máscaras ficam prejudicados. A pandemia, lamentavelmente, está longe de ser debelada. (Antônio Carlos Côrtes, advogado e escritor)