Isolamento

Leite apela para que gaúchos fiquem em casa Jornal do Comércio, 03/07/2020). Até agora, usar máscaras, lavar muito as mãos e evitar aglomerações parece ser o mais indicado para evitar a propagação do coronavírus. Então, está certo o governador. (Paulo César Ricardini) Conhecidos, amigos e parentes têm falado para mim, via telefone, que estão irritados com a quarentena além de 90 dias. Mas não vejo solução à vista, quando o número de mortos e infectados só aumenta no Brasil. Desta maneira, mesmo também um pouco chateado, reconheço que o governador Eduardo Leite (PSDB) está com a razão, no seu apelo ("",, 03/07/2020). Até agora, usar máscaras, lavar muito as mãos e evitar aglomerações parece ser o mais indicado para evitar a propagação do coronavírus. Então, está certo o governador. (Paulo César Ricardini)

Fernando Albrecht

coluna Começo de Conversa Parabéns pela abordagem do jornalista Fernando Albrecht sobre mobilidade urbana (, JC, 02/07/2020). Mais uma vez expressou a angústia do público sobre a incompreensível política do setor. Ciclovias vazias ocupando pistas, tornando cruzamentos perigosos e suprimindo área verde de canteiros. Algo inadequado para a topografia e o clima da cidade, atendendo a um modismo politicamente correto europeu, enquanto na periferia a população carece de pavimentação básica. Mais dramático e difícil de entender é a outra alegada "alternativa ao automóvel": um caótico enxame de aplicativos (que são automóveis), enquanto o serviço de táxi e o transporte público agonizam, um setor que deveria, este sim, ser estratégico. Moral da História: temos ainda mais automóveis em menos espaço. (Paulo Visentini, professor universitário)

Empresas e a crise

Em relação à coluna Frases e Personagens (JC, 03/07/2020) esclareço que não afirmei que "Mais de 350 mil empresas encerraram suas atividades, perda de cerca de 1,2 milhão de empregos". Afirmei, sim, que "mais de 350 mil micro e pequenas empresas estão na iminência de encerrar as atividades". Esse é um dado do Sebrae/RS divulgado semana passada, inclusive pelo Jornal do Comércio. Estamos há 100 dias com restrições fortíssimas e os pequenos seguem sofrendo para obter crédito. Defendo mais agilidade do governo para que bancos públicos criem linhas de crédito aos micro e pequenos empreendedores gaúchos. (Tiago Simon, deputado estadual, MDB)