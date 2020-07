Fim de milhões de empregos

A pandemia acabou com milhões de empregos no Brasil, foi o que li na página 7, edição de 01/07/2020 do Jornal do Comércio. Para quem diz que não se deve priorizar a economia em favor da saúde - também penso assim -, não podemos nos esquecer da tragédia que isso representa. Vamos nos colocar no lugar de quem perdeu o emprego, mas continua tendo que sustentar a família, pagar água, luz, telefone e outros compromissos que todos nós temos? É um baita problema que milhões estão passando no País. Voltar à rotina de produção, com comércio, indústria e serviços abertos é importantíssimo. (Zelaide Perez da Fonseca, Pelotas/RS)