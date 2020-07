Déficit preocupante 

déficit primário de R$ 126,6 bilhões Jornal do Comércio, edição de 30/06/2020) apontado pelo Tesouro Nacional, referente a maio deste ano. Para efeitos de comparação, no mesmo período de 2019, o déficit ficou em R$ 14,7 bilhões. É evidente que os gastos altos são em decorrência do enfrentamento à pandemia da Covid-19, tendo em vista que, assim como outras nações, o Brasil liberou verba para saúde e programas sociais emergenciais. Contudo, após a crise sanitária passar, será necessário um amplo projeto de recuperação do mercado de trabalho e da arrecadação federal, bem como um pacto federativo fortificado, visando à recuperação econômica e social do Brasil. (Lucas Loeblein, escritor e político, Gravataí/RS) É preocupante o, edição de 30/06/2020) apontado pelo Tesouro Nacional, referente a maio deste ano. Para efeitos de comparação, no mesmo período de 2019, o déficit ficou em R$ 14,7 bilhões. É evidente que os gastos altos são em decorrência do enfrentamento à pandemia da Covid-19, tendo em vista que, assim como outras nações, o Brasil liberou verba para saúde e programas sociais emergenciais. Contudo, após a crise sanitária passar, será necessário um amplo projeto de recuperação do mercado de trabalho e da arrecadação federal, bem como um pacto federativo fortificado, visando à recuperação econômica e social do Brasil. (Lucas Loeblein, escritor e político, Gravataí/RS)

Golpe do precatório

Mais um golpe nesta quarentena: o do precatório. E os principais alvos são os idosos, que estão mais isolados e mais vulneráveis a essas situações. Veja como funciona: O bandido se passa por um advogado (ou procurador ou servidor de Tribunal de Justiça) e, com informações prévias da vítima, a convence da necessidade de fazer um depósito bancário para liberação do valor do precatório. Mas esse não é o procedimento da Justiça, ou seja, pedir à pessoa que faça depósito antecipado para receber o que foi determinado por uma decisão judicial. (José Carlos Mello)

Aeroporto

ansiosamente esperada ampliação da pista do Salgado Filho Uma pena, mas o coronavírus prejudica outra frente de trabalho aqui na Capital. É que a Fraport Brasil, empresa alemã que estava por fazer a, viu sua receita cair e teve que pedir para fazer um adendo ao contrato, com novo prazo, que tem com a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). Então, vamos ter que esperar. Não adianta reclamar, desta vez a culpa não é de ninguém. (Celio Rivaldino)

Praias

No início da pandemia, lá por março deste ano aqui no Rio Grande do Sul, soube-se que alguns prefeitos do Litoral Norte estavam preocupados com a ida em grande número de pessoas para as suas praias. Mas isso estava e continua sendo um pensamento errado, pois quem for para o Litoral, geralmente aposentados que têm casas própria, passará a consumir lá, não aqui em Porto Alegre e Região Metropolitana. Sejam espertos, prefeitos, e aplaudam a ida dos veranistas, eles aumentarão a circulação de dinheiro aí, com dinheiro da aposentadoria ou pensão. (Marcos Rivaldi, Esteio/RS)