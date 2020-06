Santa Catarina pode ficar com Mercado Livre A matéria "", da edição de sexta-feira, 26/06/2020 do Jornal do Comércio, páginas 5 e 6, expressa a real condição da instituição que se transformou a burocracia no Rio Grande do Sul. Inúmeros projetos são barrados por falta de condições favoráveis ao empreendedorismo no Estado. É inegável que o Rio Grande do Sul está muito aquém do necessário para que possamos, de fato, avançar economicamente e prosperar rumo ao equilíbrio das contas públicas e ao desenvolvimento. (Lucas Loeblein, tesoureiro-geral da Juventude do MDB de Gravataí/RS)

Mercado Livre II

Se o Rio Grande do Sul não mudar o seu perfil, com uma máquina pública muito grande (privilégios) e prejuízos de estatais, nos próximos 50 anos vai acabar ficando de fora da lista dos 10 estados mais ricos do Brasil. Já estamos ficando parecidos com os argentinos, que tinham isso e tinham aquilo (empresas). Acorda! (Francisco Klock)

Praças

A prefeitura de Porto Alegre encerrou os trabalhos na Praça Arquiteto Demétrio Ribeiro, no bairro Partenon, Zona Leste da Capital. Na segunda-feira passada, a praça recebeu um novo escorregador, teve recuperação de brinquedos, a instalação de pelo menos 60 metros quadrados de lajes de grês, e o espaço com equipamentos para musculação, na travessa Diacui. O campinho de futebol foi nivelado, com aplicação de saibro compactado, e recebeu novas telas com reforço de estrutura, pintura e reinstalação de goleiras. A gestão municipal investiu R$ 65,5 mil nas obras, que fazem parte de um contrato de revitalização. Espero que o trabalho continue. (Baltazar Rivaldo Pereira, Porto Alegre)

Estatais

O Brasil formou ao longo do tempo uma mão de obra qualificada de técnicos engenheiros que construíram uma nação desenvolvida, com estrutura energética, o que deu amparo à criação de uma indústria pujante, que sustentou a nação, gerando impostos e empregos, ao lado da agricultura e pecuária. Agora, aquilo que foi construído por técnicos competentes é entregue nas mãos de burocratas do sistema financeiro, que vendem a bel prazer o querem como se fossem donos, nas barbas do Legislativo desligado ou omisso e das Forças Armadas. Como os Poderes constituídos permitem que pessoas sem visão de tecnologia, que não colocaram um prego na formação do Brasil e não são dignas de ser chamadas de brasileiros vendam tudo sem antes ao menos escutar a engenharia brasileira? Isto é o mínimo que se pode esperar de uma pessoa patriota, eleita para governar, legislar, defender seu País. Por que as estatais lucrativas - que não recebem recurso da União, pois se auto-sustentam, locomotivas que geram impostos e lucro que ajuda a sustentar segurança, saúde e a educação - tem que ser privatizadas? (Carlos Humberto Furlan)