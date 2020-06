vão para praças e à orla do Guaíba Jornal do Comércio, página 5, edição de 22/06/2020). Na Praça da Encol, então, com sol, é difícil encontrar um lugar para sentar. Está certo que está irritante esse isolamento social de mais do que três meses. No entanto, as mortes pela Covid-19 só têm aumentado, um pavor para todos nós, porto-alegrenses. (Neusa Maria Ricardini) A prefeitura de Porto Alegre arrecadaria um bom dinheiro se multasse todos os que não ligam para as recomendações para evitar a disseminação do coronavírus e, com aglomerações (, página 5, edição de 22/06/2020). Na Praça da Encol, então, com sol, é difícil encontrar um lugar para sentar. Está certo que está irritante esse isolamento social de mais do que três meses. No entanto, as mortes pela Covid-19 só têm aumentado, um pavor para todos nós, porto-alegrenses. (Neusa Maria Ricardini)

Isolamento

Pelos dados divulgados em cidades, regiões e mesmo países que tiveram ou não isolamento social fica-se sabendo que o isolamento evitou milhares de mortes. No caso nosso, aqui do Rio Grande do Sul, até agora esse levantamento não indica, mesmo que o Estado esteja bem baixo quanto as vítimas da Covid-19. É um consolo, ainda que o isolamento venha causando danos até irreversíveis ao comércio tanto de Porto Alegre quanto do interior do Estado. (Simone Festanfaller)

Isolamento II

Fico confuso com a crise do coronavírus no Brasil. Fizemos quarentena, mas a doença continua se espalhando. Então, não adiantou, não muito, penso eu. Uma pena, com mais do que 50 mil pessoas mortas pela Covid-19. (César B. Bacellar, Porto Alegre)

Redes sociais

O que muitos, como eu, já desconfiavam, pesquisas estão confirmando: milhões de pessoas que se informam somente por meio das notícias que recebem nas redes sociais acabam errando, não se precavendo, não usando máscaras, enfim, indo contra todas as recomendações sanitárias. Depois, não reclamem quando forem infectadas, correndo para postos de saúde e reclamando, também nas redes sociais, que o prefeito e o governador não estão fazendo alguma coisa para proteger os cidadãos e as cidadãs. (Otília de Marques, Porto Alegre)

Inacreditável

Ao pegar um táxi na Santa Casa, e me deslocar pela avenida Independência em direção à Mostardeiro, em plena véspera de inverno, com temperatura de 15º C, solicitei a gentileza ao motorista de fechar pelo menos três das quatro janelas do carro, mas qual a surpresa: é ordem da EPTC. Questionei: mas como se diariamente pego táxi, e nunca tive esse desprazer? Resposta: É, mas se tiver um carro da EPTC é multa na certa. Telefonei para EPTC e, para surpresa minha, o taxista tinha razão, é mais uma lei daquelas que ironicamente merecem um Prêmio Nobel da burrice. Senhor prefeito, help! Neste clima de inverno, é um convite para um resfriado ou outra doença. (Hans Peter Gerwy)