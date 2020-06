O trabalho invadiu o lar, alerta neurocientista do Inscer Jornal do Comércio, 23/06/2020), esta é a minha rotina desde muito antes da pandemia e do isolamento social. Trabalho em casa há quase 20 anos e sempre trabalhei mais do que quando tinha um escritório. Mas com o tempo a gente aprende a separar as coisas... (Marlon Nascimento de Vargas) Em relação à entrevista "", com o diretor do Instituto do Cérebro da Pucrs, Jaderson Costa da Costa (Mentes Transformadoras, coluna Mercado Digital,, 23/06/2020), esta é a minha rotina desde muito antes da pandemia e do isolamento social. Trabalho em casa há quase 20 anos e sempre trabalhei mais do que quando tinha um escritório. Mas com o tempo a gente aprende a separar as coisas... (Marlon Nascimento de Vargas)

Futebol

Os jogadores estão de saco cheio de fazer só exercício físico ", diz Bolzan (Esportes, Jornal do Comércio, 24/06/2020). Bem-vindos ao mundo dos mortais em tempos de pandemia. (Ceres Linck Santos)

Atendimento bancário

Jornal do Comércio, coluna Palavra do Leitor, edição de 19/06/20 Concordo com a opinião do leitor Adelino Soares (), que discorreu sobre atendimento bancário presencial. Penso que os bancos estão aproveitando a pandemia para diminuir o quadro de funcionários, obrigando o correntista a se virar sozinho. É nítida a má vontade principalmente com os mais idosos, que não estão afeitos com uso de máquinas. Para o bancário também não é bom, pois, ao ser substituído pela máquina, ficará desempregado. (Jane Dornelles, aposentada)

Artigo

Depois da Crise Na página 4, do Opinião do Jornal do Comércio de quarta-feira, 10/06/2020, o artigo do deputado estadual petista Luiz Fernando Mainardi sobre "", referindo-se ao Covid-19, mostra bem a intenção do PT e da esquerda no Brasil de tentar ligar pandemia a aspectos políticos, quando escreve mais da metade do texto sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de se referir a reflexos já vivenciados atualmente pelo vírus. Triste comentário, como de costume de todos políticos do PT. (Eduardo Fossati, engenheiro)

Bolsonaro

Precisou que a pandemia do coronavírus atingisse o patamar de uma morte de brasileiro a cada minuto para que o presidente Jair Bolsonaro se dispusesse a fazer sua primeira visita a uma unidade hospitalar, hospital de campanha, assim mesmo em construção e sem pacientes, portanto, e próximo a Brasília. (Manoel Luiz Silva dos Santos, Porto Alegre)

Pirâmide financeira

Quase que eu entrei no esquema de pirâmide financeira, agora descoberto por ser uma grande fraude. O que eles ofereciam era muito bom, financeiramente. Por isso mesmo, acabei cautelosa e não entrei. Poupei algum dinheiro meu, guardado com muito sacrifício. Tudo que dá muita vantagem a gente tem que desconfiar. (Anegela Marotto, Porto Alegre)