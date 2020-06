Interior e Capital ampliam restrições ao comércio Concordo com os lojistas quanto às novas restrições para atividades do setor ("", Jornal do Comércio, 15/06/2020). Supermercados e farmácias estão funcionando há meses mesmo com a Covid-19, e não se tem notícias de servidores atingidos pela Covid-19. No supermercado que vou, há álcool gel, exigência de máscaras e carrinhos com limpeza a álcool. Isso é importante e tem evitado contágios. Aplicando o mesmo em todos os segmentos do comércio, tudo poderia abrir. Vamos acabar com este isolamento desorganizado. (Roberto Mansel Bastos, Porto Alegre)

Coronavírus

Parece que só mesmo ajuntamentos e proximidade com infestados é que tem feito a propagação do coronavírus. No mais, caso do Rio Grande do Sul, nada de muitas mortes. E Pelotas é uma incógnita, pois a chamada Princesa do Sul não teve ainda uma morte por conta do coronavírus. Por que será? Isolamento, prevenção, cuidados? (Juliana Amarante, Porto Alegre)

Transporte público

"ATP quer ampliar número de passageiros transportados em pé em Porto Alegre" (Jornal do Comércio, 17/06/2020). E por que as empresas privadas não cumprem a licitação e colocam as tabelas dos ônibus a funcionar? Querer aumentar os riscos de contaminação enchendo mais os ônibus é fácil, deixar as pessoas nas paradas também é. Cumpram os contratos! (Vana German)

Atendimento bancário

A título de proteção contra o coronavírus, alguns estabelecimentos estão maltratando clientes. Certo banco extinguiu o caixa presencial na agência de um shopping, passando este serviço para outra a quase um quilômetro. Para utilizá-lo, deve-se pedir agendamento, mas tentei nove vezes e o telefone nunca atendeu. Restando ir lá, esperei, mesmo tendo mais de 80 anos, das 11h25min às 12h20min, porque o caixa foi almoçar e ninguém o substitui. Em outro banco, o caixa mostrou aborrecimento por ter que contar cédulas, dizendo que eu deveria depositar nos terminais, em vários envelopes, porque nestes só se pode colocar até 30 cédulas. (Adelino Soares, advogado)

Empréstimos consignados

Ficam anunciando facilidades e juros baixos para empréstimos consignados, especialmente a aposentados e pensionistas. Pois entrei no sistema da Caixa Federal e ali diz que eu não posso tirar empréstimo, pois as prestações passariam dos meus 80 anos, e eu tenho 73 anos. Ora, então a Caixa só quer emprestar a aposentados e pensionistas que tenham até 60 anos? A Caixa não quer correr o risco de que os prestamistas morram antes de pagar o que devem? Beleza de empréstimo, para gente mais moça, mas que, aí, não é aposentada ou pensionistas do INSS, claro. E quando a aposentadoria for só para 65 anos a homens e 60 anos, mulheres? (Marco Aurélio Outeiral)