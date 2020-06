Estado tem recorde em pedidos de seguro-desemprego A cada dia que passa, sabe-se dos problemas que a crise do coronavírus está causando na economia brasileira. O seguro-desemprego é um indicador da situação pela qual estamos passando ("", Jornal do Comércio, página 11, edição de 15/06/2020). Não dá para se pensar só na saúde, pois o tombo econômico a partir de agosto será grande. (Mário G. Fernandez, Porto Alegre)

Isolamento social

Pelos dados divulgados em cidades, regiões e mesmo países que tiveram ou não isolamento social, fica-se sabendo que o isolamento evitou milhares de mortes. No caso nosso, aqui do Rio Grande do Sul, até agora, esse levantamento não indica, mesmo que o Estado esteja bem baixo quanto às vítimas da Covid-19. É um consolo, ainda que o isolamento venha causando danos até irreversíveis ao comércio, tanto de Porto Alegre quanto do interior do Estado. (Simone Festanlaller)

Ajuda na pandemia

Em relação ao especial no site do JC "Como fazer doações e ajudar quem mais precisa na pandemia do coronavírus", sugiro, em uma próxima reportagem, incluir a Casa do Menino Jesus de Praga, de Porto Alegre, como entidade que sempre necessita doação. (Suzel Souza)

eSocial

No início, gostei muito do programa eSocial para manter uma auxiliar doméstica. Mas, quando ela teve problemas de saúde e teve que se operar - felizmente, tudo correu bem e já voltou -, não entendi como desligá-la e, após, recontratá-la. É tudo muito confuso, é um tal de entre aqui, clique ali, calcule lá que acabei desligando-a em janeiro como se fosse demissão - o que não era - e voltei a colocá-la na folha em maio. Agora, não sei como fica, pois, para desligá-la em janeiro, mesmo tendo pago todo o mês, teria que ter pago quase R$ 5 mil com as indenizações. Mas ela foi operada pelo SUS, recebeu auxílio-doença por três meses, fevereiro, março e abril. O melhor é consultar um contador e pedir que ele faça. Mais uma despesa. (José Carlos Alencar)

Extinção da Ceitec

O futuro da Ceitec já está decidido, ela será extinta. O resto é esperneio do corporativismo de seus funcionários. Chega de desperdiçar o dinheiro dos pagadores de impostos. (Alexandre Mulé)

Extinção da Ceitec II

É assim que se perpetua o País a exportar, fundamentalmente, minério de ferro, soja e proteína animal. (Luiz Grijo)