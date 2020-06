Jornal do Comércio (página 22, edição desta terça-feira, dia 16/06/2020) sobre a Gripe Espanhola no Rio Grande do Sul Classifico como sensacional a matéria do(página 22, edição desta terça-feira, dia 16/06/2020). Tenho 70 anos e ouvia de minha saudosa vó relatos muito tristes da moléstia, também uma pandemia, que atacou Porto Alegre lá no final do ano de 1918. Dizia ela que muitas vítimas que morreram eram colocadas na frente das casas, tal o seu número. Somente agora tive um relato precioso que li no JC. Parabéns ao repórter Juliano Tatsch pela matéria tão elucidativa, principalmente para mim. (José Carvalho, Porto Alegre)

Coronavírus

Se as pessoas não evitarem ajuntamentos em Porto Alegre, o coronavírus ainda vai infectar e matar muita gente. É preciso evitar ajuntamentos, como recomendado pelas autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS). O pico da pandemia ainda não chegou. Vamos evitar estar perto ou formar grupos. (Izalda Maria Lizzandra)

Crise

Muito correta a leitura e ao mesmo tempo preocupante o editorial de terça-feira, 16/06/2020 (A crise no País e a preocupante elevação da dívida), referindo para onde a crise se endereça, e observando o movimento de novos fechamentos do comércio associados às reportagens de festas, aglomerações e a não utilização de máscaras por muitos. Acho que deveríamos é criar mais vagas em penitenciárias para prender quem desrespeita a saúde pública e os protocolos. Não vamos sair dessa sem a consciência do indivíduo sobre o assunto e sua gravidade. (Luciano Izar Ost)

Extinção da Ceitec

"Governo do Rio Grande do Sul quer entender destino que será dado à Ceitec" (Jornal do Comércio, 15/06/2020). Finalmente, a voz de especialistas falando sobre a Ceitec, e que entendem ser um retrocesso a sua liquidação. (Rosa Rutta)

Extinção da Ceitec II

Governo sério e empresários responsáveis defenderiam manter a Ceitec pública, e não acabar com essa empresa, que é estratégica para o desenvolvimento do País. (Ademir Wiederkehr)

Fuga de capitais

De 1995 até 2002 (FHC), o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 22,2 bilhões; de 2003 até 2010 (Lula), o Brasil gerou uma entrada líquida (captação) de US$ 210,5 bilhões; de 2011 até 2018 (Dilma/Temer), o Brasil gerou uma entrada líquida (captação) de US$ 65,7 bilhões; de 2019 até abril de 2020 (Bolsonaro), o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 51,4 bilhões. Os brasileiros terão que aprender, de uma vez por todas, que os discursos internos que empolgam os seus súditos (não são eleitores) não servem para o público externo, por isso o mundo está assustado com o Brasil. (Ricardo Bergamini, analista financeiro)