Cinema de volta

o cinema tipo drive-in em Porto Alegre Se há uma atividade de lazer que traz muitas lembranças boas é a do cinema. Porto Alegre não tem mais cinemas de rua, restando apenas o histórico Capitólio, hoje administrado pela prefeitura, com filmes que antes eram chamados de produções para os intelectuais. Por isso, é de se festejar quando voltou, com muito sucesso,, com sessões lotadas (Jornal do Comércio, página 6, edição de 12/06/2020). Para quem, como eu, gosta de cinema para ver um bom filme - no escurinho, nada de tevê ligada com muitos barulhos em volta -, foi uma beleza assistir ao filme no drive-in, junto com minha esposa. Espero que continue. (Antônio Carlos Fuentes, Porto Alegre)

Comércio

Estas idas e vindas quanto ao isolamento social e ao confinamento das pessoas têm prejudicado demais o comércio. Muitos não estão mais aguentando o abre/fecha que tumultua atividades e gera desemprego. Vamos ouvir antes as entidades dos lojistas para conseguir algo bem equilibrado. Como está, a quebradeira do setor só vai aumentar. (Paulo Amoreti Turk, Ivoti/RS)

Freeway

A concessionária CCR está fazendo boas reformas e melhoramentos na freeway, a BR-290. Por isso, e aproveitando, peço que sejam recuperados grandes trechos de luminárias que estão apagadas, nas proximidades de Gravataí e Cachoeirinha. Seria uma boa iniciativa aplaudida por todos usuários, como eu. (Ivair Paranhos, Gravataí/RS)

STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) é a última instância da Justiça. No entanto, vê-se alguns dos seus ministros envolvidos com polêmicas, afirmando coisas ou respondendo críticas por meio das redes sociais. Isso não é bom para eles e muito menos para o Brasil. Eles têm que se manter sólidos e equidistantes. São as autoridades máximas judiciárias e devem se resguardar. Só assim terão respeito e consideração de todos os brasileiros. (Ivoni Resjel)

Presos soltos

Soltar mais do que 30 mil presos no Brasil que cumpriam penas por conta do coronavírus é uma afronta à sociedade. Muitos deles acabaram cometendo crimes, como era mais do que esperado por quem pensou sobre a medida. Espero que a Justiça se lembre mais das vítimas e deixe de lado a preocupação sempre com aqueles que cometeram delitos ou crimes. (Nair Rosen Thiehter)

Papa

Francisco é o primeiro Papa jesuíta. O primeiro papa fora da Europa. O primeiro papa latino-americano. O primeiro papa de língua espanhola. O primeiro papa da América do Sul. O primeiro para da Argentina e de Buenos Aires. (Edgar Granata, advogado)