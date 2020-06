Extinção da Ceitec II

O governo brasileiro liquidou nossa empresa de semicondutores (Ceitec). Os governos de China, Coreia do Sul e Taiwan seguem fortalecendo as deles! Incontroverso que o domínio da tecnologia desenvolvido pela Ceitec é considerado crucial ao desenvolvimento de qualquer país. Não há outro caminho possível para o Brasil se tornar uma potência e soberano. Tem país que tem ambição de se desenvolver. Outros se contentam em vender soja e minério de ferro e continuar sendo colônia para sempre. Infelizmente. (Humberto Brandenburg)

Extinção da Ceitec III

A sede dessa empresa é no meu bairro, não tem movimento de funcionários, raramente se vê alguém. Sempre achei estranho, mas agora descobri que era dirigida por políticos, como diz na reportagem. Não seria surpresa se a empresa fosse fechada mesmo, já que tem mais prejuízo do que lucro. (Aline Rosa, Porto Alegre)

Indústria gaúcha

A indústria gaúcha teve tombo histórico em abril (Jornal do Comércio, página 5, edição de 04/06/2020). É a prova dos problemas causados pela Covid-19. A economia estadual está indo para o brejo, sem dúvida. A preocupação de muitas pessoas que conheço é com o pagamento do funcionalismo estadual e de muitos municípios. Há muitas críticas dizendo que a preocupação dos "capitalistas" é com o dinheiro. Mas, sem dinheiro, como se faz atendimento público à saúde? (Célio Konrad, Parobé/RS)

Educação

Muito oportuno e de se louvar a preocupação da deputada estadual Sofia Cavedon (PT) com a educação de crianças e jovens (coluna Frases e Personagens, Jornal do Comércio, 12/06/2020). Quem sabe seria a hora de políticos saírem do discurso com viés ideológico e contraditório, essa classe parece não aprender com o passar dos anos. Estamos vivendo momentos difíceis em todas as áreas, será que não seria o momento de começar pelo partido da mesma, destinar parte da verba bilionária que os partidos têm à sua disposição para a educação? A bem da verdade, todos os partidos, nesse quesito, são irmãos siameses, quando se trata do generoso fundo partidário. Talvez conseguíssemos sair desse vergonhoso caos que é o sistema de ensino em nosso País, com melhores condições para escolas e professores. Certamente diminuiríamos as desigualdades nesse nosso rico Brasil. Isso, prezada deputada, siga em frente, mas com visão de futuro e sem ideologias do atraso! (Paulo Roberto Souza, Caxias do Sul/RS)