A Porto Alegre do arquiteto José Lutzenberger "Um homem alto e corpulento, que usava um cavanhaque à D'Artagnan, lembrando a figura de um espadachim renascentista, desembarcou em um trapiche à beira do Guaíba, no dia 18 de agosto de 1920. Depois de cruzar o Oceano Atlântico na segunda classe do vapor Gelsia e navegar de Santos até Porto Alegre na embarcação Itapema, estava disposto a reconstruir a sua vida a partir do zero." Texto do jornalista Paulo César Teixeira, na Reportagem Cultural do Jornal do Comércio (, caderno Viver, 05/06/2020). Muito bons os suplementos do JC sobre a vida e a importância do arquiteto. Não sabia que a igreja São José era obra dele. Muito bonito aquele templo. O Pão dos Pobres é outro dos prédios criados pelo arquiteto José Lutzenberger. Que o Jornal do Comércio continue com matérias sobre história e personagens na Capital e no Rio Grande do Sul. É muito bom conhecer a nossa história pelos grandes vultos que vieram para o Brasil. (César R. Luhliere, Pelotas/RS)

Reportagem Cultural II

Muito bom o texto "A Porto Alegre do arquiteto José Lutzenberger"! Parabéns pela ampla pesquisa. Contente em saber mais sobre vida e obras do arquiteto, com residência vizinha do bairro Santana, por onde circulo desde 1985. Nestas idas e vindas, muitas vezes, cruzava e saudava o ambientalista Lutz (seu filho). (Gilda Santos, Porto Alegre)

Começo de Conversa

Em relação à nota Sem noção (coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 09/06/2020), sobre a numeração das ruas e o manobrar dos motoristas de app/táxi, parte da culpa também é dos usuários, que se postam em frente a seus portões, mesmo cientes de que não se pode estacionar ali, no ponto exato onde se encontram. Portanto, ilustres usuários de app e táxi, ponham-se no lugar do motorista que poderá ser multado por fazer seu embarque ou desembarque em local inapropriado. (Eduardo Pauli)

Meio ambiente

A reportagem "Os dois motores da sustentabilidade: investidores e consumidores" (caderno especial Dia do Meio Ambiente, Jornal do Comércio, 05/06/2020) destaca e amplia o conceito de sustentabilidade, que vai além do meio ambiente e se incorpora à estratégia empresarial. (Nadir Andreolla)

Racismo

Que policiais de algumas cidades dos Estados Unidos são truculentos, agora, se pode confirmar. Mataram um negro covardemente e feriram gravemente um idoso que nada fazia senão estar na calçada em que um grupo de policiais brancos passava. Foi empurrado, bateu com a cabeça e se feriu. É isso que os brancos norte-americanos fazem contra os negros. Até quando? (Neuza Silvia Demartelli)