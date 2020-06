Parabenizo o jornalista Carlos Villela pela reportagem da página 10 da edição de sexta-feira passada e fim de semana do Jornal do Comércio (""). Conteúdo da reportagem bem interessante para os dias de hoje, e bem simples, com as informações diretas e necessárias. Já até entrei em contato com algumas das iniciativas sugeridas. (Wilson Luiz Borges da Rosa, farmacêutico)