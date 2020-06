Jornal do Comércio, 05/06/2020). O observador atento percebe que os recursos ambientais estão se esgotando. Ao ver os rios do nosso Estado secos, e com a poluição crescendo de forma incontrolável... Espero que o Rio Grande do Sul não seja o próximo Rio de Janeiro. (Francisco Berta Canibal) Empresas gaúchas ampliam o foco em ações ambientais ( caderno especial Dia Mundial do Meio Ambiente , 05/06/2020). O observador atento percebe que os recursos ambientais estão se esgotando. Ao ver os rios do nosso Estado secos, e com a poluição crescendo de forma incontrolável... Espero que o Rio Grande do Sul não seja o próximo Rio de Janeiro. (Francisco Berta Canibal)

Meio ambiente II

"É preciso apontar soluções", defende Lara Lutzenberger (caderno especial Dia Mundial do Meio Ambiente, JC, 05/06/2020). Parabéns, Lara! Trabalho muito útil. (Alfredo Gui Ferreira, Porto Alegre)

Crédito imobiliário

Bem lembrado pela reportagem, assinalando que o crédito imobiliário tem juros acima de 10% ao ano (Jornal do Comércio, página 8, edição de 03/06/2020). Conheço familiares que tentaram comprar um imóvel, mas esbarraram nos juros cobrados. Com isso, perdem, eles, em primeiríssimo lugar e, depois, as construtoras. Os bancos têm que baixar os juros para emprestar às pessoas físicas que desejam ter a sua casa própria. Geralmente são casais jovens e, aí, ainda mais nesta crise, não conseguem, emperrando, às vezes, famílias de terem sua própria moradia. (Luciano Ghebel Ferreira, Porto Alegre)

Pacote de Marchezan

Só quero saber como será feita a tal cobrança para que os veículos circulem no Centro de Porto Alegre. A ideia do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) pode até ser boa em termos de livrar um pouco o Centro de tantos veículos. Mas não sei como será feita essa cobrança, repito. Deverá ter muita discussão. Só vendo para crer neste novo modelo de trânsito na capital dos gaúchos. (Ivan Círio, Porto Alegre)

Governança

Se é verdade que o presidente Jair Bolsonaro tem efetuado cortes de despesas nos ministérios e terminado com vícios administrativos, tentando minimizar o aparelhamento ideológico nos serviços públicos, também é verdade que esvaziou departamentos de fiscalização na Amazônia Legal, permitindo invasões de grileiros, desmatamentos e incêndios criminosos. Originou desobediência civil, esvaziando a luta contra a corrupção. Alguns aproveitaram para uma gastança descontrolada por conta das emergências na pandemia, de tal maneira que forças das oposições, políticos maus caráteres e outras autoridades desprezaram conceitos de honestidade, do bom senso e do amor ao próximo, comprando no Brasil e principalmente do exterior mercadorias, equipamentos e hospitais de campanha com preços superfaturados. Nossa imagem, que já estava ruim ficou muito pior aos olhos do mundo. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)