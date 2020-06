Investimento da Yara

Yara mantém investimento de R$ 2 bilhões em Rio Grande Jornal do Comércio, 02/06/2020). Magnífico! Diante da adversidade, o empreendedorismo nato se revela. É dentro desse espírito que os dirigentes devem se manter. Muito bom mesmo. (Jose Iramir Rodrigues Filho) , 02/06/2020). Magnífico! Diante da adversidade, o empreendedorismo nato se revela. É dentro desse espírito que os dirigentes devem se manter. Muito bom mesmo. (Jose Iramir Rodrigues Filho)

Térmica de Rio Grande

Aneel cancela projeto de térmica de R$ 4 bilhões em Rio Grande Em relação à reportagem "" (Jornal do Comércio, 03/06/2020), esse projeto é excelente para o Rio Grande do Sul, devido à sua demanda reprimida de energia existente há décadas. A Aneel deveria excepcionalmente deixar aqui de lado seu "manual de decisões" e liberar a Usina Termelétrica Rio Grande, tendo em vista o enorme benefício socioeconômico que certamente poderá trazer. (Hans Geier Leonhardt, engenheiro, PhD, consultor técnico internacional na Alemanha)

Bairros e coronavírus

bairros mais afetados pelo coronavírus em Porto Alegre Não é nada agradável ficar sabendo que estamos morando em um dos. Foi o que eu li na página 22, edição do Jornal do Comércio de 01/06/2020. Então que a prefeitura da Capital peça para as firmas que estão aplicando, de graça, desinfetantes em ruas e avenidas que faça isso também aqui no meu bairro, o Petrópolis. Os moradores ficarão mais tranquilos, com certeza. (Daniela Ferreti)

Racismo

depois do assassinato de George Floyd O mundo se surpreendendo pelo fato de haver racismo nos Estados Unidos. Lá, o preconceito racial contra os negros e latinos é declarado, e não é de hoje. Os policiais, agora,, investem contra os que usam celulares para filmar suas ações, mesmo que corriqueiras. Prendem e levam para as delegacias deles. Um horror, mas é assim mesmo que funciona. É o "jeito americano de viver". (Anapaula Parissi)

Reunião ministerial

A reunião ministerial de 22 de abril acabou abordando diversos outros assuntos em meio a palavrões, ameaças e ataques a membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a governadores. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem um sistema de informações particular. Do ponto de vista político, o vídeo aumentou a temperatura de uma crise que havia esfriado na quinta-feira, dia 21 de maio, véspera da divulgação, com a reunião do presidente com os governadores. Para a cientista política Priscila Lapa, da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, a gravação liberada promove o acirramento do processo de desgaste pelo qual Bolsonaro já estava passando, fato que pode, segundo ela, culminar na abertura de um processo de impeachment. Fato esse que, para alguns cientistas, é inviável no momento. (Danilo Guedes Romeu)