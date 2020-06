Investimento em hidrovias é gargalo para ampliar uso do modal no Estado Jornal do Comércio, 01/06/2020), um dos maiores problemas com as cargas que chegam ao porto do Rio Grande, em relação aos portos de Santa Catarina, são os pedágios, um verdadeiro assalto por aqui em comparação com os do estado vizinho. Os portos de Santa Catarina, juntos, não dão a metade da área de cais que tem em Rio Grande. (Jorge Alberto Martinez Lopes) Em relação à matéria(Reportagem Especial, caderno Empresas & Negócios,, 01/06/2020), um dos maiores problemas com as cargas que chegam ao porto do Rio Grande, em relação aos portos de Santa Catarina, são os pedágios, um verdadeiro assalto por aqui em comparação com os do estado vizinho. Os portos de Santa Catarina, juntos, não dão a metade da área de cais que tem em Rio Grande. (Jorge Alberto Martinez Lopes)

Controle de natalidade

Sobre o comentário do colunista Edgar Lisboa (coluna Repórter Brasília, Jornal do Comércio, 29/05/2020) sobre o tema planejamento familiar, observo que, sem se ver diminuído, doravante, o número de nascimentos de filhos das famílias sem recursos para propiciar-lhes saúde, alimentação, educação etc., a Previdência Social e a nação nunca terão seus orçamentos equilibrados. Gastar-se-á cada vez mais com SUS, internações, manutenção e construção de UPAS e hospitais, combate a doenças mesmo em casa, fornecimento grátis de alguns remédios, auxílio-doença, perícias e licenças médicas, faltas ao trabalho etc., além dos desatinos decorrentes do abandono nas ruas e das más companhias. (Avelino Cabral, escriturário)

Desinfecção de bairros

A prefeitura de Porto Alegre tem recebido apoio valioso de empresas especializadas em desinfetar, que têm atuado na limpeza de áreas centrais da Capital. Mas, como os bairros Petrópolis, Bela Vista e Rio Branco têm sido, segundo a prefeitura, os mais afetados pela infecção do coronavírus (Jornal do Comércio, 01/06/2020), penso que, se for possível, as radiais desses bairros poderiam também ser desinfetadas. Cito a Protásio Alves, em toda a sua extensão, além da Osvaldo Aranha, na confluência de ambas as avenidas, temos o Hospital de Pronto Socorro e o Hospital de Clínicas, duas referências na saúde da cidade. Fica a sugestão. (Ivan R. Montese, Porto Alegre)

Buracos

Parabéns à prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, pois, aproveitando o menor número de veículos circulando em Porto Alegre, tratou de fazer uma operação tapa-buraco. Muitos buracos foram eliminados, alguns perigosos, pois ficavam em ruas que, no geral, estavam bem, até asfaltadas. Mas, lá no meio, sorrateiro, tinha um buraco, às vezes bem grande. Bom trabalho o que foi feito, inclusive na minha rua, bairro Petrópolis. (Maria Olinda Tavares)

Pandemia

Nunca vi tanta gente sendo infectada pelo coronavírus, agora que a maioria dos estados adotou isolamento social e até o bloqueio de cidades. Então, para mim, ficar em casa ajuda a combater a infecção, mas não impede que ela se espalhe, como estamos vendo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. (Luciano M. Fernandez)