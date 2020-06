Opinião Econômica, Jornal do Comércio Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) busca autores de notícias falsas, as fake news, é importante saber que muitos não estão entendendo isso como alguma norma. Há leis até proibindo notícias falsas - se fosse possível saber antes que elas assim o são... - e obrigando plataformas de redes sociais que as proíbam, com penalidades como multa de até 10% do seu faturamento. Isso é cerceamento da liberdade de imprensa. E se combate notícias falsas com mais notícias corretas, conforme o colunista Helio Beltrão lembrou, muito corretamente (, edição de 27/05/2020). Basta de censura, seja pelo Supremo ou por leis votadas pelo Congresso Nacional. (Itamar Coulde da Prata, Porto Alegre)

Maçonaria

O Grande Oriente do Rio Grande do Sul, centenária instituição maçônica, através dos 10 mil filiados das 254 lojas no Rio Grande do Sul, está empenhado em somar-se ao conjunto das forças vivas do Estado em contribuir na doação e distribuição de cestas básicas para a população carente. Até o momento, contabilizamos mais de 50 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, além de uma expressiva quantia em dinheiro, que vem sendo distribuída para instituições benemerentes e comunidades carentes do Rio Grande do Sul. (Juan Carlos Parodi Mintegui, ministro da Educação, Cultura e Comunicação Social do Grande Oriente do Rio Grande do Sul)

JC 87 anos

Parabenizamos a direção e a equipe do Jornal do Comércio por manterem, há 87 anos, um trabalho jornalístico sério e embasado na ética e na transparência, e por se manterem firmes no propósito de bem informar a sociedade rio-grandense. (Cleber Prodanov, reitor da Universidade Feevale)

Continuar prestigiando o Jornal do Comércio, para mim, nada mais é do que continuar a fazer o que venho fazendo há muitos anos, pois nossas histórias andam em paralelo. Atravessamos fases difíceis, mas o importante é que festejamos vitoriosos, o JC completando 87 anos com uma história consolidada. (Paulo Vellinho, empresário)

O Jornal do Comércio é um ícone do bom jornalismo. Com informações aprofundadas, especialmente sobre economia, colabora ativamente com o desenvolvimento do nosso Estado. Parabéns pela capacidade de se reinventar e pela contribuição com o mundo dos negócios! (Verônica Althaus, sócia e diretora-geral da Scalzilli Althaus)

Ao longo dos seus 87 anos, o Jornal do Comércio tem sido uma importante voz em defesa do desenvolvimento de nosso Estado. E, também, um espaço nobre para as realizações e reivindicações dos municípios de todas as regiões. Minas do Leão se une a essa celebração, rendendo votos por muitos anos mais de informação de credibilidade para os gaúchos. Parabéns! (Miguel Almeida, prefeito de Minas do Leão)