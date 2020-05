editorial publicado no Jornal do Comércio Gostei do, edição de 13/05/2020 (A crise no Brasil e as dificuldades do comércio lojista), pelo qual o JC comenta a nossa realidade, cuja extensão é global. No caso do Brasil, a pandemia aconteceu quando tínhamos 12 milhões de desempregados, aos quais devem se somar os novos que serão a consequência das medidas adotadas para combater o vírus. Temo que o tecido social não aguente, especialmente aquele onde vivem os pobres e os miseráveis, que não têm como conviver pacificamente com essa tragédia. (Paulo Vellinho, empresário, Porto Alegre)

Feiras ecológicas

"Feiras ecológicas de Porto Alegre exigem máscaras para venda a clientes" (edição on-line do Jornal do Comércio, 15/05/2020). É um exemplo a ser seguido por todos os comércios! Sem negar o vírus, adotam medidas de contenção! (Anahi Fros, Porto Alegre)

Reunião

O presidente Bolsonaro acabou admitindo que falou o termo Polícia Federal (PF) na reunião, muito explorada pela oposição, do dia 22 de abril. No entanto, também se ficou sabendo que ele citou a PF e outros órgãos de inteligência. Não foi só a Polícia Federal. Da mesma forma, o inquérito sobre as contas do senador Flávio Bolsonaro foi feito e arquivado por não ter encontrado irregularidades nas suas contas eleitorais e antes do pai dele, o presidente, tomar posse, em 2019. Por que só ficam com o presidente? É uma guerra por interesses outros que não apenas esclarecer a opinião pública. (Izalda Souza)

Hamilton Mourão

O general Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente da República, tem razão quando pede mais equanimidade na divulgação de opiniões pró e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Dias desses, vi quase meia hora de um noticiário televisivo procurando acusar o presidente da República, com opiniões fracas, tênues e sem qualquer comprovação. Aí, sim, jogam o País em uma dualidade que só prejudica a tudo e a todos. (Maria Helena Santoro)

Português

Nesta época de quarentena, as redes sociais e os noticiários pelos sites da mídia são muito lidos e vistos. Mas alguns precisam de um bom revisor de texto. Dia desses, li que o presidente Jair Bolsonaro assistiu à cerimônia de "descendimento" da Bandeira Nacional no Palácio da Alvorada. O que é isso? Aprendi que a Bandeira Nacional tinha hasteamento e arriamento, jamais soube da palavra "descendimento". Cruzes... (Paula Ribeiro Montagra)