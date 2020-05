Solidariedadena crise  

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Esta crise do coronavírus tem mostrado uma faceta muito importante dos gaúchos, que é a solidariedade para com aqueles mais vulneráveis na sociedade. É o caso dos empreendedores que reúnem voluntários para apoiar a população carente (Jornal do Comércio, Caderno GeraçãoE, edição de 14/05/2020). É um trabalho importante que merece também ser aplaudido. (Carla de Mores Cunha, Porto Alegre)

Fernando Albrecht

Parabéns ao jornalista Fernando Albrecht pela lucidez e assertividade de seus comentários ( coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 15/05/2020 ). Quando fala dos que fizeram da pandemia o ar que respiram, tem toda razão. É incrível, nesta terra de caranguejos, a vocação dos "amantes" do coronavírus em ver o circo pegar fogo. Vibram e comemoram cada caso novo como se tivessem acertado na Mega-Sena. Mas tem um senão: que seja com os outros! (Pedro Valmor Kerber, Porto Alegre)

Coronavírus

É surpreendente o esforço da comunidade mundial para combater o temível coronavírus. Não seria o caso de nossos governantes adotarem a mesma postura em relação a tantos outros problemas que afligem nossos semelhantes? (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Piratas da internet

Incrível como muitos se dedicam, agora com mais tempo e afinco, a vasculhar e entrar de maneira ilegal, como piratas, nas contas e serviços públicos por conta do coronavírus. Recebo uma média de cinco telefonemas diários vindos de São Paulo e outras capitais pedindo, oferecendo e alardeando sobre empréstimos para aposentados, serviços de sites, consultas financeiras, médicas e outras que tais. Como conseguiram meus dois telefones, o residencial, fixo, e o celular? (Cristina Harris, Porto Alegre)

Dólar

Há uma crise mundial causada pela Covid-19. O dólar tem subido em muitos países. Mas, aqui no Brasil, há muita confusão, dizendo-se que sobe por conta da crise entre o presidente Jair Bolsonaro com o Congresso e o Judiciário. Só no Brasil que há problemas? Não acredito, mas a crítica tem sido essa. (Rômulo de Albuquerque)

Exames presidenciais

Agora que os exames para detectar coronavírus no presidente Jair Bolsonaro foram publicados, todos negativos, a oposição atual e também a anterior não têm mais um motivo, pelo menos, para pedir o impeachment dele. Ficaram, por enquanto, sem um assunto. Mas, claro, resta a tal de reunião ministerial, onde o presidente reclamou. Por ela, muitos continuarão martelando no impeachment... (Jairo Monteverde)