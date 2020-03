Força do varejo do Interior

Muito oportuna a Reportagem Especial inserida na edição de 09/03/2020 do Jornal do Comércio, caderno Empresas&Negócios, na qual o jornalista Pedro Carrizo enfatiza a força do comércio varejista do Interior , representado por diversas redes de supermercados que tiveram origem em pequenos estabelecimentos fundados em pequenas localidades do Interior gaúcho, por famílias descendentes de imigrantes alemães ou italianos. Penso, no entanto, que a matéria deu apenas um visão parcial da real dimensão deste importante e pujante setor da economia do interior rio-grandense, porque muito mais que no ramo supermercadista, foco principal da reportagem, em pequenas localidades do Interior, nasceram, e ainda têm sede, gigantes do comércio varejista do ramo de eletrodomésticos e eletrônicos, móveis, material de construção, com atuação não apenas no Estado, mas em toda a Região Sul. Entre as lojas destacam-se: Lojas Becker (Cerro Largo, 240 lojas); Quero-Quero (Santo Cristo, 260 lojas); Colombo (Farroupilha, 240 lojas); Benoit (Bagé, 240 lojas). (Louro de Wallau)

Estradas

As estradas pedagiadas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), como a ERS-239, estão, no geral, em bom estado. Mas a sinalização horizontal está muito fraca ou até invisível em alguns trechos importantes. Como é cobrado pedágio, penso que uma revitalização será algo muito bem-vindo pelos motoristas. (Cláudio Simões, São Leopoldo/RS)

Trânsito

Mortes nas rodovias têm aumentado, com atropelamentos. É que, à noite, principalmente, pedestres ficam fora da visão dos motoristas. É lastimável, vejo que os atropelamentos só têm aumentado. (Marcia Elisa dos Campos, Bento Gonçalves/RS)

Ronaldinho Gaúcho

Sem entrar no mérito da questão envolvendo Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis no Paraguai, acho que alguém está querendo faturar notoriedade em cima do prestígio do craque brasileiro, que foi duas vezes eleito melhor jogador do mundo. Algemá-los foi algo ridículo, digno de uma comédia pastelão. Até que se prove o contrário, Ronaldinho e Assis não são bandidos perigosos que precisassem ser imobilizados para não reagir contra os policiais que os conduziram. Prendê-los preventivamente, recusando o pedido de prisão domiciliar, foi uma boa maneira de compensar o fato de não existir no Paraguai nenhum clube capaz de ter em seu elenco um craque da envergadura desse ex-jogador, que pode até não ser disciplinado, mas está longe de ser comparado a esses bandidos do tráfico e da indústria da falsificação, que transitam aos borbotões no território da pátria guarani, sem serem admoestados dessa forma pelas autoridades paraguaias. (Lino Tavares, jornalista esportivo)