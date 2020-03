30 principais entraves Parabéns à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), ao elencar osdo Custo RS (Jornal do Comércio, página 10, edição de 03/03/2020). Realmente, a burocracia tributária e fiscalizatória no Rio Grande do Sul é um empecilho para a expansão das atuais indústrias e para a chegada de novas. Espero que o governador Eduardo Leite (PSDB), pelo menos, consiga simplificar um pouco o emaranhado de leis. (Gilmar Rivaldi, empresário, Bento Gonçalves/RS)

Coronavírus

O coronavírus está assuntando o mundo. Li que os sintomas são muito parecidos com os da gripe H1N1, que fez vítimas aqui no País, inclusive no Rio Grande do Sul. Não sei, não, mas essas doenças aparecem em países com superpopulação, caso da China e da Índia. Não será pela aglomeração? (Maria do Carmo Santoro, Porto Alegre)

Placas

As placas do Mercosul não são boas. Não se sabe a cidade de origem e tem letras no meio de números. Vai dar muito engano na aplicação de multas. (Paulo Roberto Ferreira, Porto Alegre)

Placas II

Porto Alegre está precisando de placas indicativas de ruas e avenidas. Parece que a prefeitura está providenciando, junto a uma empresa. Hoje em dia, a gente não consegue se localizar, pois ruas e avenidas não têm indicação de nomes nas esquinas. Só imagino gente de fora tendo que encontrar um endereço, o que fica bem difícil. (Gilberto Fioravante)

Privilégios

É muito abuso e deboche de algumas autoridades brasileiras: políticos, assessores, aspones usando e abusando de aeronaves da FAB, acumulando aposentadorias, férias, horas extras (?), mordomias em planos de saúde. Em moradias espaçosas, ganham auxílios, sem contar os milhares de funcionários públicos que lotam os corredores do Congresso. Dessa forma não haverá reforma que resolva o enxugamento da máquina estatal: nem da Previdência, nem da administrativa. Temos que acabar com os privilégios ou os privilégios vão nos engolir e vão raspar o fundo do Tesouro Nacional. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)

Comparação

Ridiculamente, o ex-presidente Lula (PT) se comparou ao grande líder sul-africano Nelson Mandela, que ficou preso durante 26 anos por defender seu povo, e não devido ao envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e outras falcatruas. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)