Força-tarefa do INSS

força-tarefa de 9,5 mil servidores Ainda bem que o governo federal agiu e haverá umapara agilizar os processos que estão parados no INSS (Jornal do Comércio, página 7, edição de 18/02/2020). Tem muita gente esperando há meses por uma solução para seus pedidos de aposentadoria e, o pior, de auxílio-doença. Sem o despacho, não recebem o valor a que têm direito. Tem que agilizar tudo. (Andréia Silveira Martins, Sapucaia do Sul/RS)

Insegurança

A violência chegou em Porto Alegre. Nas avenidas da cidade, vejo lojas com portas fechadas. Para entrar, onde muitas vezes são mulheres as donas ou atendentes, tem que esperar para ser identificado o cliente ou a cliente. Isso mostra a insegurança que temos. É uma pena, pois me criei em casa e a porta da rua ficava aberta durante todo o dia, só era fechada à noite. Outros e saudosos tempos. (João Carlos Rosa, Porto Alegre)

Juiz de garantia

O Congresso Nacional, ao criar a figura do polêmico juiz de garantia, parece não ter tido outro objetivo senão o de introduzir mais obstáculos para a punição de criminosos. São tantas as dificuldades para concluir um processo que o Judiciário está abarrotado de ações aguardando soluções em todas as instâncias. Ademais, há que se considerar a falta de magistrados em muitas comarcas pelo País afora, e o suprimento dessas vagas, por mais que tentem negar, representará mais despesas no poder público. (Roberto Fissmer)

Imprensa

Tenho a impressão de que se um brasileiro (naturalizado ou não) estiver nos Estados Unidos e hackear o presidente dos EUA, Donald Trump, ou outra autoridade, não teria toda esta cobertura e proteção que a imprensa nacional está proporcionando a Glenn Greenwald. Até porque muito do que foi divulgado pelo referido jornalista não é verdade. Então, por que tanta celeuma e oba-oba sobre um caso já exaustivamente comentado? Será falta de matérias mais importantes, neste Brasil cheio de discrepâncias e desigualdades, onde os criminosos, corruptos e assaltantes têm tido mais regalias em suas defesas que os ladrões de galinha, de barrinhas de chocolates em supermercados? (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Boate Kiss

Se a Boate Kiss estava funcionando normalmente é sinal que tinha alvarás e autorização. Não foram feitas todas as vistorias e fiscalizações necessárias para liberação da casa noturna? Ou, então, por que essa casa noturna não estava interditada? (Newton Bittencourt dos Santos)