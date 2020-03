Parque da Redenção

revitalização da Redenção Fiquei muito feliz com a notícia da página 18, edição do Jornal do Comércio de 26 de fevereiro, sobre a. Os porto-alegrenses ficam felizes com isso, pois a Redenção está no coração de todos nós. A prefeitura que continue com este trabalho, mas peço maior policiamento, pois a Redenção é muito grande. (José Carlos Mello, Porto Alegre)

Déficit do governo federal

O déficit do governo federal em 2019 foi abaixo do que estava previsto, de R$ 139 bilhões, o menor déficit desde 2024. Claro que o ideal é não ter déficit. Mas, como foi menor, mesmo que continue por anos seguidos, a meta é diminuir despesas e fazer sobrar dinheiro para aplicar em saúde, educação e segurança, além de muita inclusão social. É disso que o Brasil precisa, sem falta! (Nelson Nogueira de Alencar)

Imposto de Renda

Estamos em março e ainda não recebi o extrato da minha aposentadoria para a Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O INSS deveria providenciar isso ainda em fevereiro, pelo menos. Milhões de aposentados e pensionistas estão à espera do documento. (Itamara Mendes Campos, Porto Alegre)

Imprensa

Jair Bolsonaro insultou, com insinuação sexual, a jornalista Patricia Campos Mello, da imprensa paulista, por causa de reportagens sobre o disparo em massa de fake news no WhatsApp para favorecer o ocupante do Planalto. Depois da repercussão negativa de seu comentário sobre a jornalista Patrícia Campos Mello, no qual disse que a repórter "queria dar o furo a qualquer preço" sobre a CPI, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reclamar da cobertura da imprensa. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) reagiram aos insultos de Jair Bolsonaro à jornalista Patricia Campos Melo. O Brasil não merece esse presidente! (Danilo Guedes Romeu)

Carnaval

O Carnaval é a maior festa popular do Brasil. Mas confusão, roubos, furtos e, em São Paulo, um policial que estava sendo assaltado reagiu e atirou nos meliantes. Isso preocupa e afasta muitos turistas, nacionais ou estrangeiros, de São Paulo e, mais ainda, do Rio de Janeiro e de Salvador, na Bahia, locais preferidos para as folias do Rei Momo. (Joelma Ribamais, Rio Grande/RS)

Regina Duarte

Não entendo por qual motivo tantos criticam - mesmo sendo seus colegas - a atriz Regina Duarte. Ela apoiou o atual presidente e teve mais de 50 anos de vida artística na tevê. Para mim, um exagero o que estão fazendo com ela. (Marcelo Bernardes)