Parece mesmo que os brasileiros não ligam para os serviços públicos de prevenção à saúde. É o caso da campanha de vacinação contra o sarampo. Li no Jornal do Comércio (página 22, edição de 17/02/2020) que tão somente cerca de mil pessoas foram aos postos de saúde no sábado anterior para se vacinar e também suas crianças. Isso demonstra que o Brasil é reflexo dos brasileiros, com desleixo até com a saúde. Não são apenas os políticos culpados pelas nossas mazelas. Não mesmo! (Dulce Amarante Dias)

Trânsito

Bastou voltarem as aulas e o trânsito em Porto Alegre virou a lentidão e a confusão de sempre. Não temos mais vias adequadas para tantos veículos circularem. Os engarrafamentos são contínuos. Calmaria, agora, só no ano de 2021... No verão e com as férias, é claro! (Rubens Alcântara Machado, Porto Alegre)

Edifícios

Moradores de Imbé, a praia que não tem edifícios desde a avenida Paraguassú até a beira do mar, estão contra a construção de edifícios no balneário, cuja característica, justamente, é a visão que se tem em toda a praia, sem espigões. Deixem os edifícios para Tramandaí, logo ao lado, enquanto em Imbé pode-se ter uma visão melhor da praia como um todo. E por falar em Imbé, quando vão duplicar ou construir uma nova ligação entre Imbé e Tramandaí? Hoje, na ponte, pequena e que enfrenta um nó na ligação com Tramandaí, o engarrafamento é contínuo. Até quando? (Victor Hugo Ibanez, veranista de Imbé há 30 anos)

Assédio

Assediar, para mim, usando termos baixos e insistir, com uma moça com 17 anos, não é justificável. Foi o que fez o motorista de Uber. Entende-se que uma mulher atraia o olhar de um homem. Mas deve ficar por aí, no olhar, sem encaramentos grosseiros. Dizer que a assediada não saiu do carro, não gritou ou coisa que o valha é retrucar sem argumentos. Aí ele, o motorista, poderia levar a moça para um lugar ermo e violentá-la, o que já tem, infelizmente, acontecido. A menina contestou as investidas dele. Queria mais o quê? (Romualdo Ferraz Santana, Porto Alegre)

Drogas

Incrível como a venda de drogas têm pessoas se dedicando e lavar/trazer drogas as mais diversas, visando lucro. Os que são viciados, milhares/milhões, deveriam se lembrar disso quando pagam, e bem, para comprar ecstasy, cocaína e maconha. Está demais e quase todos os dias, lê-se sobre a apreensão de drogas em rodovias, portos e também em outros países. Agora, não mais quilos, mas toneladas... Combater o contrabando e orientar para que as pessoas não consumam drogas é fundamental, caso contrário, ficaremos à mercê dos malfeitores. (Gilberto Alves de Mansur, Passo Fundo/RS)