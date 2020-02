Trincheira da Plínio com Carlos Gomes

Jornal do Comércio, página 22, edição de 19/02/2020 Prevista - acreditem - para a Copa do Mundo de 2014, quando Porto Alegre sediou jogos, a chamada trincheira - para mim passagem de nível - da Plínio Brasil Milano com a Carlos Gomes, não será mais feita (, página 22,). Embates jurídicos e desavenças com comércio estabelecido na área do cruzamento acabaram por postergar além do tolerável a obra. Agora, o prefeito Nelson Marchezan Júnior desistiu, após decisões judiciais seguidas. Vamos então focar no que é preciso para Porto Alegre. (Marcantônio Souza Dias)

Democracia

Fala-se tanto em democracia, mas pouco se pratica. É puro engano acreditar que nosso regime é democrático, onde os privilegiados só defendem seus interesses, ao contrário do que devia ser. Deveríamos ser todos iguais perante a lei, mas os criminosos de colarinho branco são imunes e impunes. Aprovarem lei de abuso de autoridade, isso sim que é um abuso de poder, se auto defenderem e esquecerem dos pobres mortais que diariamente sofrem esse abuso de autoridade através de leis e legislações esdrúxulas. Estão tripudiando com a inteligência do povo brasileiro. Lugar de ladrão é na cadeia, não importa o cargo ou função, chega de vagabundagem, chega de roubarem o suor dos que trabalham para essa nação tão desprezada por essa classe infame. Juntos vamos salvar nosso País dessa raça de víboras. (Bruno Pedro Rech, Sarandi/RS)

Finanças da Capital

Parabéns ao prefeito Nelson Marchezan Junior, da mesma forma que à sua equipe da Fazenda e órgãos afins, pela recuperação fiscal da prefeitura. Viver no déficit por anos, caso de Porto Alegre, só traz prejuízos à cidade e impacta na vida de todos os seus habitantes. (José Carlos Mello)

Derrotas

A imprensa sabiamente conduziu a derrota do governo municipal na Câmara nos pacotes do transporte coletivo com a informação objetiva, colocando fatores importantes da não negociação do governo municipal com seus pares, principalmente faltando com diálogo e estudando com paciência todos os aspectos positivos e negativos das propostas apresentadas, todos perdemos porque tinha conteúdo que poderíamos com inteligência e maturidade ajudar a todos. Vamos aguardar que as derrotas virem vitórias sem prejudicar os trabalhadores e os usuários do transporte coletivo. (Marcelino Pogozelski, presidente do Sintran)

Trânsito

O atropelamento de pessoas em rodovias no Rio Grande do Sul só tem aumentado. Parece que muitos, sem dinheiro, usam as pistas para irem de um lugar a outro, mas esquecendo do perigo, pois, à noite, ficam fora da visão dos motoristas. Vejo que os atropelamentos só têm aumentado. (Marcia Elisa dos Campos, Bento Gonçalves/RS)

Greve

Esta greve dos policiais cearenses passou dos limites. Para mim é uma autêntica insubordinação, a qual está não só capitulada na lei como foi proibida, antes, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Se cada categoria de servidores públicos se julgar acima da lei, estaremos perdidos. E eles, os grevistas, perderão toda a representatividade e respeito, que têm e merecem, junto à opinião nacional coletiva. (Celmar Irigaray Jr., Porto Alegre)