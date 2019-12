Otimismo da Federasul

Gostaria de ter o otimismo demonstrado pela presidente da Federasul, Simone Leite, com relação à economia para 2020. Torço para que ela tenha razão (Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/12/2019), mas penso que o crescimento da economia não será tão alto. Tenho filhos desempregados há dois anos e conheço amigos e vizinhos na mesma situação. Queira Deus ela acerte, até porque, pelo que tem sido noticiado, o Produto Interno Bruto (PIB) está reagindo. (Gildo Dellamare, Porto Alegre)

Voluntariado

Aumenta, ano após ano, o movimento do voluntariado no Brasil. Isso é muito bom, pois sei de pessoas, profissionais de diversas áreas, que dedicam um bom tempo dos fins de semana e outros dias para praticar ações sociais como voluntárias. É uma atitude quase religiosa e que só engrandece quem a pratica. Espero que os voluntários só aumentem, na Capital, no Estado e no Brasil, mas com os governos também dando a sua parte de assistência social. (Nereida Rivelli, Farroupilha/RS)

Hospitais

Por que ainda não reativaram, totalmente, o Hospital Parque Belém, quando tantas pessoas buscam atendimento médico em Porto Alegre, vindas do Interior. O que tem de camionetes (antes eram só ambulâncias) de cidades do Interior nas ruas ao redor do Hospital de Clínicas é de assustar qualquer um. Está certo que é um hospital completo e que teve uma ampliação, ainda sem uso, mas que, segundo noticiado, aumentará em 70% sua capacidade de internação. Está na hora de agir. (Manoela D'Ávila Reis)

Mau cheiro

Peço por ajuda na questão do forte odor do que me parece ser veneno de lavoura quando vou usar a água fornecida pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Moro na avenida Protásio Alves, quase esquina Antônio de Carvalho, Porto Alegre. No site do Dmae, percebo que está dentro dos parâmetros estabelecidos... Mandei correio eletrônico à autarquia, mas ainda sem resposta. (Walter Silvio)

Poda impossível

Vou pedir para o Papai Noel, mas se ele não puder me atender, talvez contrate algum miliciano da serra elétrica ou, então, vou me resignar e esperar pelos chineses pós-privatização. É que no dia 26 de junho passado, há cinco meses portanto, solicitei a poda de uma árvore, cujos galhos envolvem os fios da rede elétrica e que está situada no bairro em que me criei, na Glória. Solicitação de protocolo número 013923698. Esta interminável novela já teve oito capítulos: três visitas à agência da estatal e cinco protocolos; dois por escrito e três pelo telefone. Existe uma agência reguladora e uma ouvidoria. Mas, a primeira só serve para acomodar amigos, e a segunda é deficiente auditiva... (Sérgio Becker, Porto Alegre)