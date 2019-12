O Jornal do Comércio, edição de 26/11/2019, estampou na capa que foi liberado o trânsito no entorno da "casa azul" (amarela por 80 anos) com matéria na página 22 do mesmo JC. É uma velha história desde o século passado com tristes e lamentáveis episódios perfeitamente evitáveis, não fossem alguns inescrupulosos agentes do poder público que queriam comprar o imóvel a troco de bananas, agentes esses que se manifestavam através de "laranjas". Como deram com os burros na água, fizeram de tudo para arruinar a família Granata (dona do imóvel) que, face aos litígios internos e externos vêm tendo seu acervo patrimonial dissolvido ao longo do tempo. O curioso é que no Edifício Granata, na avenida Farrapos, 114, não foi preciso nenhum bloqueio ou intervenção judicial ou do poder público e as reformas emergenciais foram executadas pacificamente. O prédio da referida manchete está localizado na esquina mais valorizada do Centro Histórico de Porto Alegre. Tanto barulho por nada, pois já era para estar vendido ou desapropriado. Aliás, no Processo nº 00110502862061 ajuizado pelo Ministério Público, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública por duas vezes intimou a prefeitura de Porto Alegre para apresentar o decreto desapropriatório. Fez ouvido mouco por dois anos. Algo está errado, ninguém resolve isso! Quem ganha com esse imbróglio? Na 10ª Vara da Fazenda Pública também tem outra ação do Ministério Público, Processo nº 00111003269118. Nesse processo, um dos Granata tem 5,5%. É um barulho muito estranho em detrimento do bom senso. O pior é que foi bloqueado o dinheiro de outra ação que tramitou em Viamão, Processo nº 0391070008687, em que um dos Granata tem 33%, ação essa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, as partes não são as mesmas, os percentuais são outros e o dinheiro está bloqueado há quatro anos. Esse Granata que tem 5,5% na dita casa azul está com 100% de seu dinheiro bloqueado. (Edgar Granata, advogado)