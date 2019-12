Sonegadores do ICMS

Fez muito bem o governador Eduardo leite (PSDB) em ir até o Supremo Tribunal Federal (STF) e defender que aceite que sejam criminalizados os devedores contumazes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Rio Grande do Sul está falido financeiramente, não tem dinheiro para nada, e tem gente que não paga, sistematicamente, e fica por isso mesmo. É quase um insulto quando os devedores interpuseram habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com nota na página 21, edição de 11/12/2019 do Jornal do Comércio, contestando que sejam criminalizados. Não sabem que, há anos, os vencimentos estão sendo parcelados? Que há escolas e postos hospitais precisando de auxílio? Que temos muitas rodovias em mau estado? (Geraldo Venturini)

Intolerância

Por que um deputado federal, Coronel Tadeu (PSL-SP), rasga cartaz falando sobre o Dia da Consciência Negra em plena Câmara? Com certeza é racista. Ignorante ele é, não merece ser representante do povo em um Brasil onde mais de 50% da população é negra e onde houve a escravidão até 1888. Temos, sim, que promover a inclusão social e facilitar a entrada dos negros em todos os setores da vida pública e particular do Brasil. (Telmo de Castro, Porto Alegre)

Sérgio Moro

O ministro e ex-juiz Sérgio Moro continua gozando de grande prestígio popular por ter mandado poderosos políticos e empresários corruptos para a cadeia, razão pela qual alguns tentam desesperadamente atritá-lo com o presidente Bolsonaro. (Roberto Fissmer)

Reformas

Instalado um governo com a dura missão de implantar reformas. Tanto conjunturais, aquelas alcançando pontos específicos, como estruturantes, sobretudo, do estado brasileiro. Evidente que têm de abranger, nenhum deve ficar fora, os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Precisam afinar, abrindo mão de regalias, em favor do todo, diante dos entes federados, nos três níveis, com raríssimas exceções, quebrados. A independência funcional não será comprometida. Apenas união para derrotar a sufocante realidade, pois todos mantidos pelos tributos pagos pela população. Até diríamos, especialmente quando vemos sofridos professores e policiais, militares e civis, batalhando por garantias, que quem pode mais há de oferecer maior participação nas reformas. Novo estado brasileiro, com equilíbrio e sem roubalheira, almejamos. (Jorge Lisbôa Goelzer, Erechim/RS)

Falas desnecessárias

Creio que a vaidade do cargo, a vontade de aparecerem e criar polêmicas, fazem muitas autoridades como governantes, ministros, juízes e políticos em geral falarem besteiras. Dizem frases de efeito para momentos depois desmentirem. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)