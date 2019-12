Trump e o aço do Brasil

Jornal do Comércio, edição de 03/12/2019) por conta da desvalorização do real frente ao dólar é um erro, uma demasia e um passo atrás em tudo aquilo que Bolsonaro dizia sobre os Estados Unidos e as várias concessões que já fez para os ianques, começando com a Base de Alcântara. Então, que Bolsonaro pare de ser bonzinho com seu colega dos Estados Unidos. Só acreditarei doravante no que disser sobre os EUA se Trump voltar atrás na questão do aço e do alumínio. (Marco Aurélio Gomes de Sá) O que o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, fez com o Brasil e, diretamente, com o seu "amigo" Jair Bolsonaro é uma traição total. Taxar o aço brasileir o (, edição de 03/12/2019) por conta da desvalorização do real frente ao dólar é um erro, uma demasia e um passo atrás em tudo aquilo que Bolsonaro dizia sobre os Estados Unidos e as várias concessões que já fez para os ianques, começando com a Base de Alcântara. Então, que Bolsonaro pare de ser bonzinho com seu colega dos Estados Unidos. Só acreditarei doravante no que disser sobre os EUA se Trump voltar atrás na questão do aço e do alumínio. (Marco Aurélio Gomes de Sá)

Apontamento de títulos

O Provimento nº 86 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autorizou os Tabelionatos de Protesto a procederem os apontamentos de títulos sem que haja necessidade de antecipação dos emolumentos. Sendo assim, agora, os Tabelionatos de Protesto não mais cobrarão os encargos dos apresentantes, ficando esses a cargo dos respectivos devedores, desde que a dívida não ultrapasse o prazo de um ano no momento da apresentação para protesto. Os títulos poderão ser apresentados diretamente na Central Distribuição de Título (CDT), na rua General Câmara, 404, sem que haja necessidade de pagamento de algum valor. (Evandro Nogueira de Azevedo, tabelião, 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Porto Alegre)

Opinião Econômica

Imagine-se um técnico de futebol que, de tanto errar na tática como na escalação, perde campeonatos por anos seguidos, e, ao final, depois de seu time ser rebaixado para a segunda divisão, a torcida exige a sua demissão. Será que algum jornal sério especialista em futebol ainda pediria conselhos a esse técnico sobre como ganhar campeonatos? Ora, não é justamente esse o caso do senhor Nelson Barbosa (coluna Opinião Econômica, Jornal do Comércio, 06/12/2019), que, depois de afundar o País e deixar endividado em quase R$ 4 trilhões, agora, é convidado por um jornal voltado ao meio empresarial, no qual se arvora de conselheiro de como deve ser conduzida a economia? Com tantos economistas e profissionais competentes, é lamentável que o JC arranhe sua credibilidade com esse senhor dando "palpites" sobre o que não entende. (Roque Carlos Ritter, advogado)

Nota da Redação: A coluna Opinião Econômica, como diz o nome, é de opinião. Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal, expressa no editorial. O espaço apresenta diferentes tendências, a fim de que o debate, com pluralidade de ideias, seja estimulado. Além do ex-ministro Nelson Barbosa, escrevem na coluna outros sete articulistas, caso de economistas com visões diferentes, como Helio Beltrão e Samuel Pessôa, que inclusive dedicou seu espaço, na semana passada, a responder a um artigo anterior de Barbosa.