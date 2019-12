Guias de ITBI e IPTU

Em atenção ao comentário Morosidade , publicado na coluna Palavra do Leitor do Jornal do Comércio, página 4, edição do dia 27/11, do advogado André Viesseri, a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) informa que é fato que a arrecadação do município de Porto Alegre ainda está abaixo do necessário para atender a todas as demandas e serviços que a cidade precisa, apesar de todo o trabalho de ajuste de caixa, e mesmo com a alta de 4,17% da arrecadação própria neste ano. Sobre as Guias de ITBI, elas estão em dia e não há atrasos. Quando incluídas no sistema pelo contribuinte, agente financeiro ou tabelionato com todos os dados necessários à avaliação do Fisco, as guias de ITBI levam três dias para serem liberadas. Assim como as guias de IPTU, também ficam disponíveis aos contribuintes no site da SMF. Quanto aos processos administrativos ligados ao licenciamento e registro de edificações, bem como ao processo de agendamento de horários de atendimento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está trabalhando para reduzir os prazos médios de atendimento por meio de uma série de medidas, incluindo-se a revisão de processos internos, a reorganização do arquivo e o início da implantação do processo 100% digital no Escritório de Licenciamento. (Adriana Ferrás, assessora de Comunicação, Secretaria Municipal da Fazenda)