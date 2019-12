Lições da Black Friday

Parabéns ao publicitário Nizan Guanaes, por seu artigo na edição de 03/12/2019, página 6 do Jornal do Comércio. Nele, afirma algo essencial nos dias atuais, de que todos nós temos que nos adaptar aos novos tempos da comunicação, mas sem esquecer dos jornais, rádios e tevês, e anunciar bastante nestes meios tradicionais e confiáveis. Aproveitar as mídias sociais está certo, mas sem bloquear o que sempre deu certo, ensina o experiente Nizan Guanaes. Da mesma forma, ensina ele, as lojas físicas não estão mortas. Têm é que se adaptar. (Antúlio Figueiredo, Porto Alegre)

Impostos no Brasil

Conforme aponta um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os brasileiros tiveram que trabalhar cinco meses só para pagar impostos para os governos federal, estadual e municipal. De acordo com esse estudo, dos 153 dias de rendimentos que vão para os cofres públicos, 29 serviram para bancar perdas por desvio e mal uso de verbas, sendo que o Brasil, entre os 30 países com a maior carga tributária, continua tendo o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade, ficando, inclusive, atrás de países da América do Sul, como Uruguai (18º) e Argentina (19º). Segundo Robert Nozick, proeminente filósofo norte-americano e professor da Universidade Harvard, se o governo exige a posse de uma parte de nós - correspondente à porção do rendimento que somos obrigados a pagar para sustentar quaisquer causas que extrapolem o Estado mínimo - logo como ele mesmo já dizia em sua terra natal e especialmente no Brasil: "Os impostos são equivalentes a trabalhos forçados". (Sandro Vugman Wainstein, advogado, Porto Alegre)

Ideias

Recentes notícias revelaram que o governo cogita privatizar o Banco do Brasil. As objeções que surgiram quando do anúncio de idêntica intenção quanto ao Banrisul, valem, agora, também em relação àquele. Exemplifico com apenas uma delas: visto ser a União a maior acionista do mesmo, que propicia lucro de muitos bilhões, se a ideia vingar, a partir daí esta perderá vultosos dividendos, que hoje ajudam na saúde, educação, segurança etc. Outra ideia nem merece análise por seu evidente descabimento é a de passar a exigir, de quem ganha acima de R$ 499,00, a pagar custas para mover ação judicial contra o INSS se este indeferir seu pedido administrativo. Nesse caso, assim como quanto à reforma na Previdência, conclui-se que em Brasília há mentes brilhantes que consideram rico quem ganha mais de meio salário-mínimo! (Adelino Soares, advogado)

Rodovia pronta

Após 150 dias de trabalho incessante, o Exército concluiu rodovia iniciada há 43 anos, na década de 1970. Trata-se da BR-163, que ligará o Mato Grosso aos portos do Norte do País. (Luis Carlos Ferreira, engenheiro-agrônomo, Porto Alegre)