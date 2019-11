Exemplo de vida dado por um cego

Jornal do Comércio, página 22, edição de 11/11/2019). É mesmo um exemplo para quem, como eu, às vezes fica abatido por questões muito menores, insignificantes, diante dos problemas que este cidadão passou, ficando cego moço, não desistiu e tem batido recordes. É um exemplo para todos nós que, no dia a dia, nos prostramos por problemas menores perto do dele. Parabéns. Que ele siga vencendo e servindo de exemplo para todos nós. (Marinela Camboim de Souza, Porto Alegre) Foi com emoção que li a reportagem Ultramaratonista cego percorrerá sozinho 226 quilômetros no Sul do Estado , página 22, edição de 11/11/2019). É mesmo um exemplo para quem, como eu, às vezes fica abatido por questões muito menores, insignificantes, diante dos problemas que este cidadão passou, ficando cego moço, não desistiu e tem batido recordes. É um exemplo para todos nós que, no dia a dia, nos prostramos por problemas menores perto do dele. Parabéns. Que ele siga vencendo e servindo de exemplo para todos nós. (Marinela Camboim de Souza, Porto Alegre)

Horário de verão

Depois dos celulares adiantarem uma hora por conta do horário de verão que não mais existe, agora são os computadores que aparecem com uma hora a mais. Em plena era da tecnologia, ainda temos esses erros bizarros. (Victor de Paula, Esteio/RS)

Golpes na internet

Tenho recebido alertas para quitar dívidas até em bancos nos quais jamais tive conta. Claro que são comunicados falsos. Mas um quase me pegou, que foi a cobrança de fatura atrasada da Net, ou eu perderia os serviços, os quais sempre paguei. Decidi ir na loja de serviços e lá me disseram que minhas contas estavam em dia, era um golpe. Mais um golpe via internet. Uma modernidade tecnológica que se presta, facilmente, para buscar ludibriar as pessoas. (Norma Gunther, São Lourenço/RS)

Classe política

Boa parte da população está aborrecida, descrente da classe política, especialmente em nível nacional. Mas quem foi mesmo que escolheu senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores Brasil afora? Fomos nós mesmos. Então são os políticos gente como a gente, com todas as virtudes e, muito mais, os defeitos. Vamos escolher melhor nas próximas eleições. (Nataniel Borba Lumerti, Estrela/RS)

General Santa Rosa

O general Maynard Marques de Santa Rosa pediu demissão da chefia da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), subordinada à Secretaria-Geral da Presidência do ministro Jorge Oliveira. Interlocutores de Santa Rosa afirmam que a saída do governo Jair Bolsonaro se deu por divergências com o ministro Jorge Oliveira. O general vinha se queixando da impossibilidade de trabalhar. Logo no início do governo Bolsonaro, ainda com Gustavo Bebianno na Secretaria-Geral, Santa Rosa planejava elaborar um decreto para a criação de um programa de desenvolvimento da Amazônia. "Considero uma falta de respeito com as Forças Armadas. O general Santa Rosa é considerado uma unanimidade e o presidente sequer falou com ele", disse Bebianno, ex-presidente do PSL. Como se vê, mais uma baixa importante no governo Bolsonaro. (Danilo Guedes Romeu)