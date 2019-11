Eleito, Jair Bolsonaro (PSL) tratou de render mesuras a Donald Trump, presidente dos EUA, a quem reverencia. Buscou uma aproximação total e saiu apoiando todas as iniciativas do norte-americano. Pois agora veio um troco deselegante: EUA mantém veto à carne bovina do Brasil . É o que sempre se disse: países têm interesses, não amizades. (Célio Xisto de Oliveira, Porto Alegre)

Sobre Havan em Porto Alegre

Ficamos surpresos, nesta coluna Palavra do Leitor , com a publicação de carta, conforme segue: "Não sei por qual motivo o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) não faz contato com o empresário Luciano Hang, da rede de lojas Havan, a fim de convidá-lo a instalar uma delas aqui na Capital ou, aliado ao prefeito Miki Breier, de Cachoeirinha, escolher uma boa área logo quem entra na cidade vizinha da Capital, logo após a Assis Brasil e o viaduto ligando Porto Alegre a Cachoeirinha, que tem muitas áreas boas e fica ao lado de Porto Alegre". O que nos surpreendeu não foi o questionamento em si, que é legítimo e perfeitamente plausível, e sim o fato de que a carta questiona algo que já está em andamento e é de conhecimento público, tendo sido amplamente divulgado na imprensa. A Havan já tem projeto em andamento para construir uma megaloja na Assis Brasil, ao lado da Fiergs, exatamente na área que o leitor propõe em sua mensagem. Nesse contexto, acredito que o leitor estava desinformado. A ideia deles era ter o projeto pronto até o final deste ano, mas infelizmente houve atraso no processo. (Andreas Reetz Müller, coordenador de Comunicação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico)