Desemprego fica estável

Jornal do Comércio, página 5, edição de 01/11/2019). Ora, isso, segundo a mesma notícia, representa 12,5 milhões de desempregados, com todos os seus malefícios daí decorrentes. A que ponto a crise chegou no Brasil. Tanta venda de apartamentos e lojas indica que tem muita gente tratando de vender patrimônio para fazer frente às despesas correntes. É uma tristeza. Quando a economia vai se recuperar mesmo? Deus queira que seja em breve. (Marcantonio Fritzen, Caçapava do Sul/RS) Incrivelmente, a pequena baixa, com a estabilidade no desemprego em 11,8% é motivo de notícia (, página 5, edição de 01/11/2019). Ora, isso, segundo a mesma notícia, representa 12,5 milhões de desempregados, com todos os seus malefícios daí decorrentes. A que ponto a crise chegou no Brasil. Tanta venda de apartamentos e lojas indica que tem muita gente tratando de vender patrimônio para fazer frente às despesas correntes. É uma tristeza. Quando a economia vai se recuperar mesmo? Deus queira que seja em breve. (Marcantonio Fritzen, Caçapava do Sul/RS)

Havan em Porto Alegre

Não sei por qual motivo o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) não faz contato com o empresário Luciano Hang, da rede de lojas Havan, a fim de convidá-lo a instalar uma delas aqui na Capital ou, aliado ao prefeito Miki Breier, de Cachoeirinha, escolher uma boa área logo quem entra na cidade vizinha da Capital, logo após a Assis Brasil e o viaduto ligando Porto Alegre a Cachoeirinha, que tem muitas áreas boas e fica ao lado de Porto Alegre. (Nélio Vieira da Cunha, Porto Alegre)

EPTC: acertos e erros

A faixa azul tinha pouco uso quando estava restrita a ônibus e lotações. A extensão aos táxis não só facilita a entrada e saída de passageiros, mas também reduz o congestionamento nas pistas ao lado. Outrossim, mais pinturas nas faixas e melhorias nos outros meios de sinalização também são méritos da EPTC. Porém seus fiscais pouco atuam para ajudar o fluxo do tráfego nos horários e lugares mais críticos. Exemplo: muitos motoristas avançam nos cruzamentos sem haver espaço à frente para liberarem estes. Assim, quando os semáforos abrem o "verde" para os carros que vêm nas perpendiculares, estes não podem atravessar, formando filas atrás, que, por sua vez, trancam a esquina anterior. (Adelino Soares, advogado)

Economia esquizofrênica

Como os empresários conseguem administrar os seus negócios, de forma saudável, com essa "esquizofrênica economia canguru brasileira?" Somente os economistas, com os seus chutes, conseguem fazer previsões de longo prazo. Já sabemos a última previsão do IPCA para 2022: passou de 3,75% para 3,65%, aponta Focus. Não dá para levar, esse acampamento de refugiados brasileiro, com seriedade. (Ricardo Bergamini, analista financeiro)

Crueldade desumana

Está virando rotina homens tresloucados matarem a ex-mulher e seus próprios filhos, até crianças. Larguem a mulher, mas não as matem. Isso é de uma crueldade e prova que os humanos, passados milhares de anos desde que habitávamos as cavernas, continuamos os mesmos: insensíveis, miseráveis, covardes e assassinos. (Cristina Mengel, Parobé/RS)