Cristina é quem vai governar

Jornal do Comércio, página 16, edição de 25/10/2019). Acredito também nisso. E isso que ela está respondendo a 11 processos por corrupção. Nós merecemos a América Latina pobre, desorganizada e corrupta que temos. (Waldemar R. Pratzel) Parece que nós, latinos, gostamos mesmo é dos políticos populares, que prometem muito, pouco ou nada fazem no governo e, alguns, até se envolvem em falcatruas. Pois não é que a chapa de oposição venceu na Argentina, com Alberto Fernández? Agora, dizem uma obviedade, que Cristina Kirchner , eleita vice-presidente, será, de fato, quem vai governar a Argentina (, página 16, edição de 25/10/2019). Acredito também nisso. E isso que ela está respondendo a 11 processos por corrupção. Nós merecemos a América Latina pobre, desorganizada e corrupta que temos. (Waldemar R. Pratzel)

Petróleo

O governo tem que agir e descobrir que navio ou navios despejaram petróleo na costa do Nordeste do Brasil. Mas não ficar acusando a Venezuela, ainda que o petróleo, segundo a Petrobras, tenha sido identificado como produção de lá. Mais uma lição que fica: temos que monitorar nosso litoral com satélites, dia e noite. Se isso tivesse sido feito, hoje, saberíamos quem causou essa autêntica tragédia ambiental, com muito prejuízo. (Ricardo Miraflores Setubal)

Praça Raymundo Scherer

Quero agradecer à Smam ou ao órgão que fez a capina na praça Raymundo Scherer, no Jardim Botânico, em frente ao Colégio Estadual Otávio de Souza. Outros moradores pediram, e a prefeitura logo atendeu. A praça está sendo bem cuidada, enfeitada e teve até bancos comprados pelos moradores das redondezas. Mas fazer a capina é mais difícil. Obrigado, então. (Nielsen Castro, morador do Jardim Botânico, Porto Alegre)

Veraneio

Concordo, começar as aulas em 10 de fevereiro é para matar o melhor período do veraneio, como é tradicional. Sou de uma geração em que as aulas terminavam em torno dos dia 20 de dezembro e recomeçavam em março. Em julho, férias. Famílias inteiras do meu bairro iam para a praia e lá ficavam por dois meses, janeiro e fevereiro, alimentando o comércio e desfrutando de um veraneio muito bom. Por que começar as aulas em 10 de fevereiro? (Ítalo Monterrey, Porto Alegre)

Crise e fome

Que Deus me perdoe se eu estiver errada, mas penso que essas pessoas com cartazes em cruzamentos movimentados pedindo dinheiro para comer não sabem que há restaurantes populares. A prefeitura, aliás, deveria divulgar mais os locais deles (ou só dele, parece-me que no Ginásio Tesourinha) para que esses pedintes fossem até lá fazer uma refeição boa. Mas que venham outros restaurantes populares em bairros, pois, com a crise, realmente há muita gente desempregada e sem ter o que comer. Isso é muito triste. (Angela Mansueto Ferreira, Porto Alegre)